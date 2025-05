Atual 65º do mundo, João Fonseca, aos 18 anos, é o mais novo entre os 280 melhores do planeta. E, na próxima segunda-feira, dia 5, o brasileiro vai perder, no mínimo, sete posições após as campanhas no Masters 1000 de Madri, onde parou na segunda rodada, e no Challenger de Estoril, quando foi surpreendido na estreia.

No dia 31 de março, o tenista carioca, da equipe Yes Tennis, no Itanhangá, campeão do ATP 250 de Buenos Aires, em fevereiro, alcançou o melhor ranking da carreira até aqui: 59º.

Por outro lado, na Corrida Para Turim, o ranking que conta apenas os pontos deste ano e que classifica os 8 melhores para o ATP Finals, na cidade italiana, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira é o 28º. Até agora, o número 1 do Brasil somou 732 pontos (descartando os dois Challengers que venceu, em Camberra, na Austrália, e em Phoenix, nos EUA).

João Fonseca atende aos fãs após a derrota

No circuito mundial, normalmente, quem perde vai direto para o vestiário e, muitas vezes, não faz a menor questão de atender aos fãs. Mas o número 1 do Brasil, humilde e sem qualquer deslumbramento com o início de carreira tão promissor, fez questão de retribuir o carinho da torcida no torneio em Estoril. Mesmo após o surpreendente revés para o holandês Jasper de Jong, o pupilo de Guilherme Teixeira não poupou autógrafos e fotos com a torcida. Veja no vídeo abaixo, do jornalista português José Morgado.

Realista, o brasileiro reconheceu a ótima exibição do adversário no tornei português:

- Não joguei mal, mas não joguei muito bem também. Acho que o De Jong entrou muito solto, fazendo saque e voleio, drop shots. Fiquei um pouco surpreso, mais tenso que o normal - reconheceu o pupilo do técnico Guilherme Teixeira.

No segundo set, o holandês chegou a abrir 3/0, mas o brasileiro esboçou uma reação, empatando a parcial.

- Tive chances de retomar a partida, mas acabei falhando um pouco mais e não deixei ele ficar com aquela dúvida de 'será que ele vai me pegar?' Foi total mérito dele, mas quero mais - admitiu João Fonseca, que vinha de 10 vitórias em 10 jogos em Challengers em 2025 (com os títulos em Camberra e em Phoenix),

Algoz de João Fonseca incrédulo após o jogo

Jong estava atônito com a própria performance, logo após o jogo:



- Ainda não acredito. Uma das minhas maiores performances, eu acho, cheguei voando. Quando venci o primeiro game, o João ficou para baixo . É difícil jogar com esse público, parecia que estava enfentando um português Joguei sem erros , tive situação complicada após abrir 3 a 0 o jogo ficou 3 a 3, mas lidei muito bem.