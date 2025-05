João Fonseca após derrota: ‘Essas experiências vão me fortalecer’

Com a maturidade muito acima da média para um jogador de apenas 18 anos, João Fonseca, como de costume, fez uma análise com os pés no chão após a derrota na estreia no Challenger de Estoril, nesta quarta-feira (30). O brasileiro, 65º do mundo, acabou surpreendido pelo holandês Jesper de Jong (93º), por 6/2 e 7/5).

- Não joguei mal, mas não joguei muito bem também. Acho que o De Jong entrou muito solto, fazendo saque e voleio, drop shots. Fiquei um pouco surpreso, mais tenso que o normal - reconheceu o pupilo do técnico Guilherme Teixeira.

No segundo set, o holandês chegou a abrir 3/0, mas o brasileiro esboçou uma reação, empatando a parcial.

- Tive chances de retomar a partida, mas acabei falhando um pouco mais e não deixei ele ficar com aquela dúvida de 'será que ele vai me pegar?' Foi total mérito dele, mas quero mais - admitiu João Fonseca, que vinha de 10 vitórias em 10 jogos em Challengers em 2025 (com os títulos em Camberra e em Phoenix),

Em 2024, aos 17 anos, então 288º do mundo, João Fonseca também perdeu na estreia em Estoril, que era um ATP 250: 6/2, 6/7 e 6/4 para o britânico Jan Choinski (188º). Em 2026, o torneio voltará a ser um ATP.

Bastante apoiado pela torcida, o brasileiro disse gostar do torneio, apesar de ainda buscar a primeira vitória.

- Eu gosto muito de jogar em Estoril, é triste eu ter perdido duas vezes na primeira rodada, mas é saber aprender e sei que essas experiências vão me fortalecer. Preciso de um pouco mais de ritmo no saibro, estou muito com a cabeça na quadra rápida ainda. Gosto muito de jogar no saibro e venho fazendo bons treinos, mas preciso ter mais paciência e sei que mais jogos e mais experiência vão me ajudar com isso. Agora é seguir focado na minha preparação para Roma - disse o número 1 do Brasil, referindo-se ao Masters 1000 que começa na próxima quarta-feira.

Algoz de João Fonseca incrédulo após o jogo

Jong estava atônito com a própria performance, logo após o jogo:



- Ainda não acredito. Uma das minhas maiores performances, eu acho, cheguei voando. Quando venci o primeiro game, o João ficou para baixo . É difícil jogar com esse público, parecia que estava enfentando um português Joguei sem erros , tive situação complicada após abrir 3 a 0 o jogo ficou 3 a 3, mas lidei muito bem.

Antes de Jong, neste ano, o tenista de pior ranking que derrotara o carioca foi o francês Alexandre Muller, 60º, na estreia no Rio Open, em fevereiro. Aliás, o revés do dia 18 de fevereiro havia sido o único de Fonseca, em estreias, na temporada.

Em 2025, o brasileiro também perdera para o americano Tommy Paul (12º, na segunda rodada de Madri), para o australiano Alex De Minaur (11º), na terceira fase em Miami, para o britânico Jack Draper (14º), na segunda rodada em Indian Wells, para o francês Ugo Humbert (15º) na Copa Davis, e para o italiano Lorenzo Sonego (55º), na segunda rodada do Aberto da Austrália. Excluindo as 10 vitórias e 1 derrota em Challengers, João Fonseca tem 9 triunfos em 14 jogos no ano.