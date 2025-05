Derrotado por João Fonseca, em fevereiro, em sua única final de ATP até agora no ano, Francisco Cerundolo está a uma vitória de nova decisão. Nesta sexta (2), às 11h (de Brasília, com transmissão da ESPNA), o 21º do mundo, aos 26 anos, reencontra o norueguês Casper Ruud (15º), pela semifinal do Masters 1000 de Madri. No confronto direto, são cinco triunfos do argentino em oito duelos até hoje.

Caso alcance essa final inédita, o tenista nascido em Buenos Aires vai se isolar como o recordista de vitórias na temporada, com 25. Hoje, ele está empatado com o espanhol Carlos Alcaraz (que, machucado, desistiu de jogar na capital espanhola) e o australiano Alex De Minaur, eliminado nas oitavas de final.

Quinta-feira, o 'hermano' garantiu o melhor ranking da carreira (18º), ao superar o tcheco Jakub Mensik, por 3/6, 7/6(5) e 6/2, na capital espanhola. O campeão do Masters 1000 de Miami vinha de nove vitórias consecutivas nesse nível de torneio. De quebra, Fran retornou a uma semifinal nesse nível de torneio pela primeira vez desde Miami, em 2022.

- Estou cansado, corri demais, ele estava acertando golpes incríveis, muito poderosos - reconheceu o argentino, que se tornou o primeiro sul-americano desde o compatriota Juan Martin Del Potro, em 2009, a alcançar duas semifinais de Masters 1000 em superfícies diferentes.



- Estou super feliz com o que fiz hoje, porque, realmente, foi uma partida difícil. Estava, realmente, cavando e lutando.

Duas vezes vice-campeão de Roland Garros, em 2022, para Rafael Nadal, e, no ano seguinte, para Novak Djokovic, Ruud, adversário de Cerundolo nesta sexta, é um dos mais consistentes jogadores no saibro. E, nesta quinta (1º), o norueguês alcançou uma marca que, desde 1990, quando surgiram os Masters 1000, apenas o espanhol, o Rei do Saibro, e o argentino Guillermo Coria (vice em Paris em 2004) alcançaram.

Ruud, Nadal e Coria são os únicos que venceram as sete primeiras partidas de quartas de final de Masters 1000 nessa superfície.

João Fonseca, um dos nove algozes de Cerundolo

Além de Fonseca, em sua primeira final de ATP, Cerundolo foi derrotado, neste ano, pelo americano Ben Shelton (em Munique), por Alcaraz (em Indian Wells e Monte Carlo), pelo búlgaro Grigor Dimitrov (Miami), pelo sérvio Laslo Djere (Santiago), pelo francês Alexandre Muller (Rio Open), pelo australiano Alex De Minaur (Aberto da Austrália) e pelo espanhol Roberto Carballes Baena (Auckland).