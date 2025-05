Em Madri, Ruud iguala marca de Nadal e Coria no saibro. Entenda

Duas vezes vice-campeão de Roland Garros, em 2022, para Rafael Nadal, e, no ano seguinte, para Novak Djokovic, Casper Ruud é um dos mais consistentes jogadores no saibro. E, nesta quinta (1º), o norueguês alcançou uma marca que, desde 1990, quando surgiram os Masters 1000, apenas o espanhol, o Rei do Saibro, e o argentino Guillerm Coria (vice em Paris em 2004) alcançaram.

Ruud, Nadal e Coria são os únicos que venceram as sete primeiras partidas de quartas de final de Masters 1000 nessa superfície.

Nesta quinta, o norueguês superou o russo Daniil Medvedev, por 6/3 e 7/5. Foi a primeira vitória do número 15 do mundo em quatro confrontos contra o atual 10º.

O adversário de Ruud, nas semifinais, será o argentino Francisco Cerundolo (21º), algoz do tcheco Jakub Mensik, por 3/6, 7/6 e 6/2. No confronto direto, são cinco vitórias do sul-americano, em oito duelos até hoje.

Em Paris, derrotas para Nadal e Djokovic por 3 a 0

Para sua enorme frustração, Ruud, nas duas vezes em que chegou à final de Roland Garros, o principal torneio no saibro do circuito, sequer venceu sets. Em 2022, foi atropelado por Nadal, por 6/3, 6/3 e 6/0, no 22º e último Grand Slam do espanhol (o 14º em Paris). No ano seguinte, perdeu para Djokovic por 7/6, 6/3 e 7/5, que chegou ao 23º Slam (o terceiro na capital francesa), com o feito, desempatando nesse quesito a disputa com Nadal.

