Encenação? Ex-lutador do UFC é polêmico ao comentar golpe-ilegal sofrido por Rodolfo Bellato

O final da luta entre Rodolfo Bellato e Paul Craig no UFC Atlanta gerou uma discussão acalorada entre os fãs de MMA. O golpe ilegal desferido por Craig, a reação de Bellato e a decisão do árbitro de considerar o ataque como não intencional, resultando em um 'no contest', levantaram dúvidas e dividiram opiniões. Para o veterano Anthony Smith, no entanto, uma coisa é clara: Rodolfo Bellato, apelidado de ‘Trator’, tentou tirar proveito da situação.

continua após a publicidade

➡️ UFC Atlanta: aos 38 anos, brasileiro Raoni Barcelos leva a melhor sobre Garbrandt

Durante a transmissão pós-evento do UFC Atlanta, Anthony Smith acusou Bellato de simular um nocaute após o golpe ilegal, na esperança de ganhar por desqualificação. Na visão de Smith, a reação do brasileiro foi exagerada em relação à força do golpe de Paul Craig.

- Eu vou ser duro com Bellato. Quando a pedalada acontece, ele olha para o árbitro para ver se o árbitro percebeu que foi ilegal. Você vê os olhos dele indo em direção ao árbitro para protestar, e aí ele percebe: ‘Talvez eu consiga uma vitória grátis’. Deita, finge que está inconsciente, se sacode acordando, supostamente, o árbitro aparece. Esse é um cara que está acordado. Finge engajar no grappling com o árbitro, como se estivesse inconsciente, tentando conseguir uma vitória fácil. Eu faço isso há muito tempo, e sei quando alguém está fingindo. Não vou fingir que estou na cabeça dele ou sei o quão mal ele estava machucado, (mas) ele definitivamente não estava inconsciente e tão machucado como ele fingiu estar, isso é certo - afirmou Anthony Smith.

continua após a publicidade

A reação de Rodolfo Bellato ao golpe ilegal levantou suspeitas entre fãs e especialistas. Anthony Smith não estava sozinho em suas dúvidas; outros comentaristas, como Stephen ‘Wonderboy’ Thompson e o narrador Dan Hellie, também questionaram a resposta do paulista.

Nas redes sociais, a controvérsia se intensificou. Diversos lutadores, muitos deles do UFC, concordaram com Smith e acusaram Bellato de simulação, incluindo nomes como Justin Gaethje, Charles Johnson, Angela Hill e Kyle Daukaus.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte