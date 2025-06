A primeira fase do GP peso leve (70kg) masculino do Fight do Milhão foi concluída na noite deste sábado (14/6), durante o Jungle Fight 137, realizado na Arena BRB Nilson Nelson, em Brasília. Com isso, estão definidos os quatro semifinalistas que seguem na disputa pelo prêmio inédito de R$ 1 milhão, que será dividido entre o Rei e a Rainha da Selva — R$ 500 mil para cada — a maior premiação da história do MMA brasileiro.

Semifinal definida

O gaúcho Cleiton Morais foi o primeiro a garantir vaga nas semifinais e o que precisou de menos tempo para isso. Com pouco mais de três minutos de combate, ele encaixou um mata-leão no paraibano Glebson Monteiro. O adversário tentou resistir, não bateu e acabou apagando.

Na próxima fase, Cleiton Morais terá pela frente o amazonense Arcângelo “Anjo”, que dominou o brasiliense Eliwelton Travassos com um jogo consistente de luta-livre. Arcângelo esteve próximo de finalizar em duas oportunidades, com katagatame e mata-leão, mas Travassos resistiu bravamente. No fim, a superioridade de Arcângelo lhe garantiu a vitória por decisão unânime.

Do outro lado da chave, o paulista Marcelo Medeiros avançou após vencer uma disputa equilibrada contra o baiano Bruno “Sarrada”. Os dois travaram um duelo intenso na trocação, decidido nos detalhes. Dois dos três jurados apontaram vitória de Medeiros, que avançou com uma decisão dividida.

O adversário de Marcelo Medeiros na semifinal será o brasiliense Carlos Mistoca, que protagonizou um dos momentos de maior tensão da noite. Ainda no primeiro round, Mistoca desferiu um chute ilegal no rosto do paulista Lucas Campos, que estava com o joelho no chão. Punido com a perda de um ponto, o brasiliense não se abalou e voltou decidido no segundo assalto. No solo, aplicou um forte ground and pound, obrigando o árbitro Flávio Almendra a encerrar o combate.

O Jungle Fight 137 também foi palco do anúncio das oito participantes do GP feminino, na categoria peso-mosca (57kg), cuja primeira fase será realizada na próxima edição, marcada para 12 de julho, em São Paulo. As lutadoras são: Brena Cardozo, Fernanda Barbosa, Layze Cerqueira, Leidiane Fernandes, Nágila “Goku”, Nilza Camargo, Queila Braga e Thaiany Lopes.

Confira abaixo os resultados completos do evento:

Jungle Fight 137

Arena BRB Nilson Nelson, Brasília-DF

14 de junho de 2025

Carlos Alexandre Mistoca venceu Lucas Karateca por nocaute técnico aos 4min18s do R2 Marcelo Medeiros venceu Bruno Sarrada por decisão dividida (29-28, 28-29 e 29-28) Arcangelo Anjo venceu Eliwelton Travassos por decisão unânime (triplo 30-27) Cleiton Morais venceu Glebson Monteiro por finalização aos 3min07s do R1 Lucas Caio venceu Geter Labareda por finalização com 1min09s do R1 Deberson Prince venceu Wellington Costa por finalização aos 4min37s do R3 João Pedro Saldanha venceu Marcelo Guará por nocaute técnico com 1min55s do R1 Ivanildo Monstrinho venceu João Vitor por nocaute técnico com 1min02s do R2 Rony Henrique venceu Jefte Brilhante por nocaute técnico aos 2min29s do R2 Pedro Victor venceu Gabriel Silva por decisão unânime (30-25, 29-26 e 29-26) Arthur Ventura venceu Nilson Antunes por finalização aos 2min15s do R1 Kaique Cipriani venceu Heverton Reis por nocaute aos 5s do R3 Matheus Pelezinho venceu Lucas Sabai por decisão unânime (29-28, 30-27 e 30-27) Joaquim Mota venceu Rogério Alves por finalização com 1min24s do R2 Kauan Leopoldina venceu Bryan Zarate por decisão unânime (triplo 29-27)