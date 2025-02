Mídia argentina se rende a João Fonseca e compara tenista com Alcaraz

A classificação do tenista João Fonseca para as semifinais do ATP 250 Buenos Aires rendeu ao brasileiro ainda mais destaque na mídia internacional. Aos 18 anos, o atleta eliminou os argentinos Tomás Martín Etcheverry e Mariano Navone na sequência e, mesmo assim, recebeu diversos elogios dos hermanos. Diego Amuy, jornalista especializado em tênis na Argentina, se rendeu ao jogador e o comparou a grandes nomes do esporte.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Amuy destaca as grandes qualidades de João Fonseca e fala sobre o ótimo desempenho do tenista nas oitavas de final do ATP, disputado na capital argentina. A boa fase rendeu comparações a grandes nomes tênis mundial.

João Fonseca no ATP 250 de Buenos Aires (Foto: @argentinaopentennis / Ieb+ Argentina Open)

Del Potro, principal tenista da Argentina na atualidade, foi classificado como "menos agressivo" em disputas no saibro, onde o brasileiro tem obtido grandes resultados na carreira. Amuy cravou que João Fonseca fará história no tênis mundial.

- Me vem à cabeça o Juan Martín del Potro, mas o Del Potro não era tão ofensivo no saibro, não era tão agressivo assim. Vi ele jogar ao vivo, ele tentava construir os pontos. O que o João Fonseca fez hoje talvez fuja do script, porque jogava com poucas trocas de bola, mas a maioria dos tiros e dos mísseis que soltava iam dentro. E já falei: acho que esse cara vai fazer história no tênis - opinou.

Outro citado foi o número três do mundo, Carlos Alcaraz. O espanhol é visto como um dos mais talentosos do mundo no esporte, mas, para Diego Amuy, o jovem brasileiro consegue ter a direita melhor que o espanhol.

- Peço desculpas para quem acha que estou me precipitando porque ele ainda é jovem, mas a direita do João… não dá. A do Alcaraz é muito boa, mas tem mais efeito, mais curva. Essa vai reta, de cima pra baixo - disse.

O número um do mundo, Jannik Sinner, não foi poupado de comparações. O italiano vive grande fase na carreira e surpreendido o mundo com suas grandes campanhas. A movimentação do líder do ranking mundial da ATP foi comparada ao comportamento de Fonseca em quadra.

- Ele é um atirador nato e quebra o ritmo dos pontos. O Sinner vai te movendo, aumentando a intensidade até te deixar sem saída, e aí você não chega na bola. Mas contra o Etcheverry, nas oitavas, o João se plantava, batia uma de direita e o ponto acabava. Porque ele está movendo um peso pesado, algo grande, com todo o risco que isso envolve. Mas ele é um monstro e único. Os brasileiros têm que estar felizes e agradecer por terem esse cara, podem se orgulhar - completou a análise.

João Fonseca vence Navone e garante vaga na semi em Buenos Aires (Foto: @argentinaopentennis / Ieb+ Argentina Open)

O "tanque" João Fonseca

O jornalista classificou como um "atropelo" a disputa em Buenos Aires e chamou o brasileiro de "tanque". Ao falar dos principais pontos positivos do tenista contra Mariano Navone, Diego Amuy citou diversas características positivas do atleta em quadra.

- A verdade é que foi um atropelo, temos que falar. Em grande parte do jogo, éramos meros espectadores, testemunhas, e estávamos tentando adivinhar para onde iria o bombardeio do "tanque" Fonseca. Ele disparava de backhand, cruzado, paralelo, invertido, inside-in, inside-out, tudo - analisou Amuy.

A classificação de João Fonseca para as semifinais também rendeu uma mais uma bolada ao tenista. No total, a premiação do torneio será de US$ 688 mil, quase R$ 4 milhões na cotação atual. Pela disputa das quartas, o brasileiro garantiu US$ 19,9 mil, ou R$ 113 mil. Na semifinal, está em jogo a bolada de US$ 34,3 mil (R$ 195 mil).

A final do torneio tem estipulada o pagamento de US$ 100 mil (R$ 570 mil) apenas pela vitória na decisão, enquanto o vice-campeão leva para casa US$ 58,4 mil (R$ 332 mil).