Hugo Calderano é bicampeão da Liga Alemã em despedida de clube

Hugo Calderano adicionou mais um título à sua trajetoria. Neste domingo (15), ele foi campeão da Liga Alemã de tênis de mesa com o Liebherr Ochsenhausen, clube que defendeu por nove temporadas. A equipe superou o Borussia Düsseldorf na final em Frankfurt por 3 jogos a 2.

continua após a publicidade

➡️Diamond League: Alison Piu cresce no final e é prata nos 400m com barreira

O título marca o fim da trajetória de Calderano pelo alemão, que começou em 2014, quando o brasileiro tinha apenas 18 anos. Desde então, ele conquistou quatro títulos com o Ochsenhausen: na temporada 2018/2019, a equipe levantou o troféu da Copa da Alemanha e da Liga Alemã, feito repetido em 2025.

Em abril deste ano, Hugo Calderano e o Liebherr Ochsenhausen anunciaram que o contrato do carioca não seria renovado, encerrando a parceria na temporada 2024/2025.

continua após a publicidade

Calderano vive melhor ano da carreira (Foto: Divulgação/ WTT)

Temporada de Hugo Calderano

Aos 28 anos, Hugo Calderano faz a melhor temporada de sua carreira em 2025 e, além dos resultados com o clube, ele empilhou conquistas individuais no circuito mundial. Em abril, Calderano conquistou o título inédito da Copa do Mundo de tênis de mesa, em Macau, na China, feito nunca antes realizado por um atleta de fora da Ásia e Europa. No mês seguinte, disputou pela primeira vez a final do Mundial da modalidade, terminando como vice-campeão.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

As conquistas o levaram de volta ao terceiro lugar do ranking mundial da ITTF (Federação Internacional de Tênis de Mesa), melhor posição da carreira entre os melhores atletas no cenário internacional. Ele é o único atleta de fora da Ásia a figurar entre os cinco melhores mesatenistas do planeta.

continua após a publicidade

Calderano volta a competir ainda nesta semana, entre os dias 17 e 22 de junho, pelo WTT Star Contender de Liubliana, capital da Eslovênia.