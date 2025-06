George Russell voltou a vencer na Fórmula 1 e conquistou o GP do Canadá, no Circuito Gilles Villeneuve, na tarde deste domingo (15). O britânico dominou a prova de ponta a ponta com boa estratégia da Mercedes, ao garantir a sua primeira vitória na F1 2025. Max Verstappen e Kimi Antonelli completaram o pódio.

continua após a publicidade

Gabriel Bortoleto terminou a corrida na 15ª colocação. O brasileiro, mais uma vez, não conseguiu pontuar e ficou atrás de seu companheiro de equipe, Nico Hülkenberg, que cruzou a linha de chegada na 8ª posição.

➡️ Norris nega ‘pedido’ de casamento no GP do Canadá de F1; veja vídeo

Como foi a corrida do GP do Canadá?

Largada em Montreal

A largada foi marcada pela força de prontidão da Mercedes. George Russell manteve a liderança com autoridade, enquanto Kimi Antonelli superou rapidamente Oscar Piastri para assumir a terceira colocação. Max Verstappen ficou preso em segundo, chegando a atrapalhar o líder do Mundial de Construtores na disputa contra o novato italiano.

continua após a publicidade

Em destaque, o piloto que mais ganhou posições em relação ao grid formado pela classificatória foi Nico Hulkenberg, da 12ª colocação para a nona. Por outro lado, seu companheiro Gabriel Bortoleto esteve no meio do trânsito da parte de trás da tabela e chegou a perder posição para Carlos Sainz, mas logo recuperou e voltou para 15º lugar.

A surpresa na temporada de 2025 é o desempenho abaixo das duas McLaren. Segundo lugar na Fórmula 1, Lando Norris não conseguiu superar Fernando Alonso e se manteve na sétima posição.

continua após a publicidade

Mudança de planos e estratégias

Nas primeiras voltas, era inegável a velocidade de Verstappen, que superava a do líder Russell. O holandês chegou perto, mas o embate direto não aconteceu. A longa corrida de 70 voltas precisa ser bem administrada para que os pneus não sofram demais com o calor. Com isso, o piloto da Red Bull tirou um pouco o pé e a diferença chegou perto de 2 segundos.

Ultrapassado rapidamente por Antonelli, Piastri parece estar com problemas para se aproximar do novato da Mercedes. Em conversa pelo rádio, seu engenheiro anunciou que o melhor seria seguir o plano B. Enquanto isso, a desvantagem só aumentava em busca do terceiro lugar.

Ainda sobre a McLaren, Norris enfim conseguiu superar Alonso, após um erro do espanhol na curva, e logo abriu 3 segundos de vantagem. Enquanto isso, Antonelli completava a volta mais 0,6 segundos mais rápido que Verstappen, que perdeu posição na volta 13 para o italiano. O tetracampeão mundial escolheu entrar nos boxes para proteger posição.

Para segurar à estratégia da Red Bull, Russell e Antonelli logo entraram nos boxes. Apesar da rápida resposta, foi Verstappen que se sobressaiu sobre o novato da Mercedes, já Russell levou a melhor. Os outros pilotos do grid, que estavam de pneu médio, começaram a fazer as trocas para os compostos duros.

A liderança "caiu no colo" de Norris, que entrou de pneus duros e ainda não parou, com as mudanças. No rádio, seu engenheiro disse para seguir o plano A e uma "atuação de gala" do piloto seria necessária. Após realizar o pit stop, Piastri marcou a melhor volta da corrida, mas se manteve preso atrás de Antonelli.

O dia de Alex Albon não era dos melhores no GP do Canadá. Em discussão no rádio, no qual reclamou que a equipe "não o escutava", o piloto recusou pedido do engenheiro para entrar no box. Nas pistas, sofria contra os adversários ao ser ultrapassado por Carlos Sainz, e, logo depois, Bortoleto e Lance Stroll em sequência. Minutos depois, ainda sem ir para os boxes, o brasileiro foi superado por Alonso.

Disputa volta para "estado inicial" e Bortoleto é elogiado

Na parte de cima da tabela, Russell tirou a melhor volta de Piastri e seguiu forte na busca para recuperar a liderança do grupo. O britânico conseguiu superar com facilidade Charles Leclerc, que estava sem parar, e colocou no líder Norris. Com os pneus desgastados, o piloto da McLaren não entrou "em combate" e seguiu para os boxes.

As paradas foram feitas por quase todos os pilotos, restando apenas Ocon, Sainz, Tsunoda, Bortoleto, Lawson e Gasly em 34 voltas completas. No topo, as posições do top-4 voltaram para as conquistadas logo após a largada. A maior mudança do top-5 vem de Norris, que estava em sétimo lugar.

Apesar de não ter avançado muito, com "apenas" três posições ganhas - da 15ª a 12ª -, Bortoleto recebeu grandes elogios de sua equipe pela forma como administrou seus pneus duros. A possibilidade de luta em pista, no entanto, diminui para o brasileiro, ultrapassado pelo companheiro Hulkenberg.

Verstappen x Antonelli: briga de estratégia

A posição de Russell estava praticamente garantida em primeiro. Enquanto isso, uma disputa inédita se destacou na corrida pelo GP do Canadá, em Montreal: o heptacampeão mundial Max Verstappen contra o estreante prodígio Kimi Antonelli. Em disputa pelo segunda colocação, os pilotos repetiram o feito das primeiras voltas.

O holandês estava na frente, mas perdia segundos para o novato a cada volta, e resolveu entrar nos boxes para proteger posição. Como forma de resposta, Antonelli também foi para o pit stop em busca de um composto saudável para superar enfim Verstappen.

Minutos depois, foi a vez de Russell trocar os compostos, assim como Piastri, para deixar Norris novamente com a liderança. O vice-líder do Mundial de Construtores busca pontuar mais que o companheiro de McLaren para assumir o primeiro lugar também no campeonato. Não demorou para Lando voltar para atrás de Oscar, e Leclerc assumiu o primeiro lugar.

Punição para Stroll e Bortoleto enfim vai para o box

Os problemas de Albon só pioraram na corrida até que os motores falharam, e o piloto foi obrigado a abandonar a pista. Sem problemas para o desenrolar da etapa, o piloto da Williams dirigiu para fora e estacionou fora do circuito.

No meio da prova, um incidente aconteceu entre Gasly e Stroll. O piloto da Aston Martin apertou o francês durante uma ultrapassagem, o que gerou um leve contato entre os carros. Em investigação pela FIA, a punição dada foi de 10 segundos para Lance.

Após 50 voltas, Bortoleto enfim foi chamado para os boxes. O brasileiro conseguiu preservar os pneus duros por bastante tempo, mas não lutava mais por posições e só distanciara do piloto da frente. Com a parada, o novato da Sauber colocou os compostos médios. Enquanto isso, Hulkenberg fazia uma boa prova e se garantia na zona de pontuação, principalmente com a ajuda de Gabriel, que segurou os adversários.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Gabriel Bortoleto, da Sauber, em ação no GP do Canadá pela F1 2025 (Foto: Rudy Carezzevoli/Getty Images/AFP)

Reta final dominada por Russell e batida de Norris

Ao chegar nas 10 voltas finais, as presenças no pódio de George Russell e Max Verstappen pareciam garantidas no GP do Canadá. A maior disputa, neste momento da prova, era pelo terceiro lugar entre Antonelli, Piastri e Norris, com as McLaren pressionando bastante.

Mais uma oportunidade surgiu para Norris na volta 66 na zona de DRS. O número #4 colou no australiano, que se defendeu e manteve a posição. Ao tentar lutar de volta, o britânico saiu demais do traçado e atingiu o muro com os pneus esquerdos, o que o tirou da prova em Montreal. Com os detritos, o pneu de Piastri também sofreu ao ser atingido e precisou ser traçado. A força e domínio da McLaren na F1 2025 se mostraram tímidos no GP do Canadá.

O top-3 ficou bastante agitado no final da corrida. Além da clara liderança de George Russell, e o segundo lugar de Verstappen, Piastri atacou forte Antonelli nas últimas voltas pela terceira colocação, sem sucesso. Apesar da proximidade, não houve mudanças. Gabriel Bortoleto permaneceu na 15ª colocação com a bandeira amarela, atrás de Hulkenberg, que voltou a pontuar.