Craque do Amanhã leva crianças e adolescentes ao Rio Open 2025

Pela primeira vez, crianças e adolescentes do projeto educacional e socioesportivo Craque do Amanhã irão ao Rio Open, no Jockey Club Brasileiro, no dia da abertura de sua 11ª edição (15 de fevereiro). A iniciativa é da White Martins, que pelo segundo ano consecutivo é uma das patrocinadoras do evento, e vai levar 20 crianças do Craque do Amanhã da Unidade Duque de Caxias para conhecerem de perto os craques do saibro, que estarão no Rio de Janeiro durante uma semana para o maior torneio de tênis da América do Sul.

O Craque do Amanhã utiliza o futebol como fio condutor para o desenvolvimento físico e psicológico de crianças e jovens de 7 a 16 anos em situação de vulnerabilidade social. O projeto já beneficiou aproximadamente 2.000 crianças desde a sua fundação em 2012.

Rio Open neste ano será realizado nos dias 15 a 25 de fevereiro (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

Executado desde 2012, o projeto educacional e socioesportivo Craque do Amanhã, tem como padrinhos a atriz Juliana Paes e os jogadores de futebol Ibson, Vagner Love, Éverton Ribeiro e Paulo Henrique Ganso, sendo um dos maiores projetos sociais do Brasil.

Rio Open 2025

O torneio será realizado nos dias 15 e 23 de fevereiro de 2025, com jogos da fase classificatória nos dias anteriores. As disputas começam com as rodadas iniciais e avançam até a tão esperada final no domingo. Por ser parte do calendário oficial da ATP, o Rio Open é uma parada estratégica para os tenistas que se preparam para a temporada de saibro na Europa, que culmina em Roland Garros.

Além das partidas principais, o evento também contará com jogos de duplas, atraindo grandes especialistas na modalidade. Essas partidas têm conquistado cada vez mais espaço, oferecendo um espetáculo extra para o público.