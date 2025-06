Sinner se aproxima da 20ª vitória seguida em Slams; entenda

Atual campeão do US Open e do Aberto da Austrália , Jannik Sinner conquistou a 18ª vitória consecutiva em Grand Slams. Nesta segunda-feira (2), o número 1 do mundo - que ainda não perdeu sets no torneio - eliminou, nas oitavas de final de Roland Garros, o russo Andrey Rublev (15º), por 6/1, 6/3 e 6/4, em 2 horas de partida.



Na Era Aberta (desde 1969), o Sinner é apenas o quinto a, no mínimo, atingir seis quartas de final consecutiva em Slams.



O próximo rival de Sinner será a zebra cazaque Alexander Bublik (62º), algoz do número 5 do mundo, o britânico Jack Draper.



Sinner e Bublik já se enfrentaram quatro vezes, nenhuma delas no saibro, com três vitórias do italiano. O cazaque, no entanto, levou a melhor no último encontro, nas quartas de final da grama de Halle, na Alemanha, por 7/5, 2/0 e desistência, em 2023.

Já Sinner derrotou o rival na grama de 's-Hertogenbosch, na Holanda, em 2023, nas quartas do Masters 1000 de Miami, de 2021, e na quadra rápida de Dubai, também há quatro anos.



Nesta semana, enquanto Sinner busca inédita final (ano passado, perdeu para o campeão espanhol Carlos Alcaraz, na semifinal), o ex-17º do ranking jamais havia chegado em quartas de final de Slam. Em Paris, Bublik nunca tinha passado da segunda rodada.

Sinner pode enfrentar Djokovic

O vencedor do duelo entre Sinner e Bublik faz uma das semifinais contra o ganhador do jogo entre o sérvio Novak Djokovic (6º) e o alemão Alexander Zverev (3º).



Vale lembrar que, neste ano, após o título do Aberto da Austrália, em janeiro, Jannik Sinner cumpriu suspensão de três meses, por doping. E voltou mês passado, ficando com o vice-campeonato do Masters 1000 de Roma. Mais uma vez, o algoz foi Alcaraz.

Abaixo, os últimos campeões de Roland Garros



2005 ESP Rafael Nadal

2006 ESP Rafael Nadal

2007 ESP Rafael Nadal

2008 ESP Rafael Nadal

2009 SUI Roger Federer

2010 ESP Rafael Nadal

2011 ESP Rafael Nadal

2012 ESP Rafael Nadal

2013 ESP Rafael Nadal

2014 ESP Rafael Nadal

2015 SUI Stan Wawrinka

2016 SRB Novak Djokovic

2017 ESP Rafael Nadal

2018 ESP Rafael Nadal

2019 ESP Rafael Nadal

2020 ESP Rafael Nadal

2021 SRB Novak Djokovic

2022 ESP Rafael Nadal

2023 SRB Novak Djokovic

2024 ESP Carlos Alcaraz