PARAGUAI - Nesta quarta-feira (13), judô, remo, ginástica rítmica e badminton encerraram sua participação nos Jogos Pan-Americanos Júnior, com muitos pódios na conta. Além disso, com mais um show da natação, o líder Brasil fechou o dia com 91 medalhas, sendo 44 ouros, 22 pratas e 26 bronzes.

País do judô

Depois de confirmar o favoritismo na categoria individual, com medalhistas em todas as faixas de peso, o Brasil conquistou a medalha de ouro por equipes mistas, fechando uma campanha perfeita no Pan Júnior. O título veio após passar pelas seleções dos Estados Unidos, Colômbia e vencer o time de Cuba por 4 a 0.

Assim, a seleção brasileira de judô deixa Assunção com 15 medalhas, sendo 12 ouros, uma prata e dois bronzes. Veja aqui a lista de todos os medalhistas do Brasil na modalidade.

Remo se destaca

O remo brasileiro mostrou grande desempenho em Assunção e terminou na vice-liderança do quadro em medalhas da modalidade, com 10 pódios, atrás apenas do Chile. Todos os atletas da delegação medalharam pelo menos uma vez.

Além dos dois ouros, quatro pratas e quatro bronzes, o Brasil ainda deu show de superação na final do quatro sem, quando teve uma peça quebrada na embarcação e precisou terminar a prova com um remador a menos. A atitude chamou a atenção da Panam Sports, que homenageará a equipe.

Brilho da ginástica rítmica

Uma das modalidades mais queridas pelos brasileiros, a ginástica rítmica encerrou sua participação no Pan Júnior com sete medalhas, um ouro, duas pratas e quatro bronzes.

A família das ginastas, que encarou 12 horas de viagem para acompanhar as atletas, viu de perto a equipe de conjunto conquistar o título na classificação geral, além dos bronzes nas séries de aros e bolas. No individual, Sarah Mourão foi o grande destaque, com o bronze na classificação geral e na bola, e prata na fita e maças.

Seleção de conjunto foi bronze na série de maças (Foto: Ana Patricia/COB)

21 ouros e contando

A natação segue como grande destaque brasileiro nesta edição do Pan Júnior. Nesta quarta-feira (13), a delegação chegou aos 21 ouros e um total de 35 medalhas na modalidade, e o dia de finais foi cheio de dobradinhas do país: nos 400m medley, Stephan Steverink foi o campeão e Gustavo Kanzler vice. Nos 50m livre, ouro para Guilherme Caribé e prata para Pedro Sansone. As mulheres também marcaram presença em dupla no pódio, com Stephanie Balduccini, medalhista de ouro, e Beatriz Bezerra, medalhista de bronze, nos 50m livre.

A seleção brasileira retorna ao centro aquático na sede do Comitê Olímpico Paraguaio nesta quinta-feira (14), para encerrar as disputas da natação em busca de ampliar ainda mais a campanha histórica.

Triplo pódio no badminton

No badminton, o Brasil subiu ao pódio três vezes. Juliana Viana e Davi Silva, nas duplas mistas, superaram os canadenses Rachel Chan e Victor Lai para conquistar a medalha de ouro. De volta à quadra para a final individual, Juliana, que foi porta-bandeira do Time Brasil na cerimônia de abertura, encarou Rachel Chan novamente e, desta vez, ficou com a prata. Deivid Silva, irmão de Davi, encarou Victor Lai na final individual e também foi vice-campeão.

Juliana Viana e Davi Silva conquistaram o ouro no badminton (Foto: Miriam Jeske/COB)

Beatriz Pinheiro viajou a convite do Comitê Olímpico do Brasil (COB)