Datas de estreia de Sinner e Alcaraz em Wimbledon são definidas

Na próxima semana, todas as atenções no mundo do tênis se voltam para Wimbledon, o tradicional Grand Slam britânico disputado na grama, e os dois principais astros do esporte, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, já têm data para estrear no torneio. Atual campeão, o espanhol faz a abertura do campeonato, na segunda-feira (30), enquanto o italiano número 1 do mundo estreia na terça-feira (1).

Sinner e Alcaraz entram como os dois principais cabeças de chave da competição, mas conhecem os primeiros adversários apenas nesta sexta-feira (27), quando acontece o sorteio dos confrontos. A chave principal do torneio, terceiro Grand Slam da temporada, vai até o dia 13 de julho.

Atual campeão de Wimbledon, Carlos Alcaraz chega para a defesa do título em 2025 embalado pela conquista do Torneio de Queen's, no último domingo (22), alcançando o terceiro troféu consecutivo e quinto na temporada. Com o resultado, ele também diminuiu em 900 pontos a distância para a liderança do ranking, dominada por Sinner há 55 semanas.

O italiano, por sua vez, teve um período maior de descanso "forçado" antes de Wimbledon, já que caiu nas oitavas de final em Halle, diante do cazaque Alexander Bublik. Número 1 do mundo, Sinner chega ao Grand Slam britânico com a missão de superar seu melhor desempenho, obtido em 2023, quando parou nas semifinais diante de Novak Djokovic.

Sinner viu a vantagem na liderança diminuir após Halle (Foto: CARMEN JASPERSEN / AFP)

Brasileiros em Wimbledon

Bia Haddad e João Fonseca são os únicos brasileiros confirmados na chave principal de Wimbledon. Nesta semana, os melhores tenistas do país disputam as últimas competições na grama em preparação ao Grand Slam britânico. Número 21 do mundo, a paulista foi campeã do torneio de duplas do WTA 250 de Nottingham, no último domingo (22), e venceu na estreia da chave de simples em Bad Homburg, nesta terça-feira (24).

Já Fonseca, número 57 do mundo, com seu melhor ranqueamento da carreira, segue na disputa do ATP 250 de Eastbourne. Após vencer na estreia, o brasileiro de 18 anos encara o americano Taylor Fritz, quinto do mundo, nas oitavas de final nesta quarta-feira (25), com horário a definir.

