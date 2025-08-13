Circuito Rio Antigo é incluído no calendário oficial da cidade

Criado há mais de 15 anos, o Circuito Rio Antigo de corridas de rua agora faz parte do calendário oficial da cidade. A Câmara do Rio aprovou, nesta quarta-feira (13/08), o Projeto de Lei nº 103-A/2013, que inclui definitivamente o evento na agenda carioca. O texto agora irá a sanção ou veto do Poder Executivo.

continua após a publicidade

➡️ Seles, ex-número 1 do mundo, revela doença sem cura

➡️ Campeã olímpica no Rio celebra primeira filha

➡️ Pete Sampras, um dos maiores da história, faz 54 anos; vídeo

- O Circuito Rio Antigo é muito mais do que uma prova de corrida, é um convite para que cariocas e turistas celebrem a história e a beleza do nosso Centro. Ao incluir o evento no calendário oficial da cidade, reconhecemos seu papel nesse processo de revitalização e valorização dessa região tão importante para o Rio, unindo esporte, cultura e economia local - afirmou Carlo Caiado, presidente da Câmara e corredor amador.

continua após a publicidade

Desde o início, o intuito do Circuito Rio Antigo é resgatar a essência das corridas de rua, levando os percursos para as principais vias do Centro, berço histórico e cultural da cidade. Idealizado pelo ex-triatleta Virgilio de Castilho, em parceria com o ex-subprefeito do Centro Thiago Barcellos, o evento foge da rota tradicional do Parque do Flamengo, ponto comum para competições do tipo.

Em 2025, etapas da prova já passaram por cenários como Largo da Carioca e Arcos da Lapa, e ainda terão largadas na Cinelândia e no Porto Maravilha nos próximos meses. O sucesso foi tão grande que o projeto se expandiu para outros municípios, como Nova Iguaçu, Volta Redonda, Barra do Piraí e Rio das Flores.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte