Circuito Rio Antigo é incluído no calendário oficial da cidade

Projeto de lei foi aprovado em definitivo, nesta quarta-feira (13/08), pela Câmara do Rio

Um dos pódios do Circuito Rio Antigo de 2025 (Divulgação)
Um dos pódios do Circuito Rio Antigo de 2025 (Divulgação)
Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 13/08/2025
17:58
Criado há mais de 15 anos, o Circuito Rio Antigo de corridas de rua agora faz parte do calendário oficial da cidade. A Câmara do Rio aprovou, nesta quarta-feira (13/08), o Projeto de Lei nº 103-A/2013, que inclui definitivamente o evento na agenda carioca. O texto agora irá a sanção ou veto do Poder Executivo.

- O Circuito Rio Antigo é muito mais do que uma prova de corrida, é um convite para que cariocas e turistas celebrem a história e a beleza do nosso Centro. Ao incluir o evento no calendário oficial da cidade, reconhecemos seu papel nesse processo de revitalização e valorização dessa região tão importante para o Rio, unindo esporte, cultura e economia local - afirmou Carlo Caiado, presidente da Câmara e corredor amador.

Desde o início, o intuito do Circuito Rio Antigo é resgatar a essência das corridas de rua, levando os percursos para as principais vias do Centro, berço histórico e cultural da cidade. Idealizado pelo ex-triatleta Virgilio de Castilho, em parceria com o ex-subprefeito do Centro Thiago Barcellos, o evento foge da rota tradicional do Parque do Flamengo, ponto comum para competições do tipo.

Em 2025, etapas da prova já passaram por cenários como Largo da Carioca e Arcos da Lapa, e ainda terão largadas na Cinelândia e no Porto Maravilha nos próximos meses. O sucesso foi tão grande que o projeto se expandiu para outros municípios, como Nova Iguaçu, Volta Redonda, Barra do Piraí e Rio das Flores.

Atleta exibe medalha do Circuito Rio Antigo (Divulgação)
Atleta exibe medalha do Circuito Rio Antigo (Divulgação)

