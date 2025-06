Alcaraz atinge números incríveis com o segundo título em Londres

Carlos Alcaraz está sobrando na turma em 2025. Duas semanas após conquistar o bicampeonato de Roland Garros, numa final histórica contra o líder do ranking, Jannik Sinner, o espanhol, aos 22 anos, ergueu o quinto troféu da temporada. Na decisão do ATP 500 do Queen's Club, de Londres, neste domingo (22), a vítima do número 2 do mundo foi o tcheco Jiri Lehecka, derrotado por 7/5, 6/7 (5) e 6/2. Foi o 18º triunfo consecutivo do tenista nascido em Murcia, aumentando seu recorde na carreira.



- Esse torneio é, realmente, especial para mim. Muito feliz por erguer esse troféu mais uma vez. Cheguei aqui sem expectativas, apenas para jogar um bom tênis e me acostumar com a grama. Tenho a sorte de ter muitos amigos e família aqui, o que me deixou, realmente, confortável, dentro e fora das quadras - celebrou o bicampeão de Londres. A primeira conquista foi há dois anos.







Também atual bicampeão de Wimbledon, o recordista de títulos (5) e de vitórias (42) na temporada se tornou o quinto tenista em atividade a vencer quatro ou mais títulos na grama, depois do sérvio Novak Djokovic (8), do italiano Matteo Berrettini (4), do americano Taylor Fritz e do francês Nicolas Mahut (4).

Com 29 vitórias e apenas três derrotas, o espanhol chega ao incrível aproveitamento de 90% das partidas na grama, o maior da Era Aberta (desde 1969). O vice-líder do ranking tem mais títulos (4) que derrota nessa superfície.



Ano passado, Alcaraz havia perdido na segunda rodada de Londres para o anfitrião Jack Draper, derrotado por Lehecka na semifinal.



Em 2025, além do bi em Paris, o espanhol foi campeão de Rotterdã, na quadra rápida, e no saibro de Monte Carlo e Roma . Em maio, lesionado, o número 2 do mundo perdeu a decisão do ATP 500 de Barcelona para o dinamarquês Holger Rune.



Os 21 títulos de Alcaraz



2025 (3) - ATP Masters 1000 Roma (Outdoor/saibro), ATP Masters 1000 Monte-Carlo (Outdoor/saibro)

Rotterdam (Indoor/rápida), Roland Garros (saibro), Londres/ Queen's Club (Outdoor/grama)

2024 (4) - Pequim (Outdoor/rápída), Wimbledon (Outdoor/grama), Roland Garros (Outdoor/saibro), Masters 1000 Indian Wells (Outdoor/rápida)

2023 (6) - Wimbledon (Outdoor/grama), Londres/ Queen's Club (Outdoor/grama), ATP Masters 1000 Madrid (Outdoor/saibro), Barcelona (Outdoor/saibro) ATP Masters 1000 Indian Wells (Outdoor/rápída)

Buenos Aires (Outdoor/saibro)

2022 (5) - US Open (Outdoor/rápida), ATP Masters 1000 Madrid (Outdoor/saibro), Barcelona (Outdoor/saibro), ATP Masters 1000 Miami (Outdoor/rápida), Rio de Janeiro (Outdoor/saibro)

2021 1 Umag (Outdoor/saibro)





O espanhol Carlos Alcaraz é abraçado pelo tcheco Jiri Lehecka após o novo título em Londres (Foto: Adrian Dennis / AFP)

Os últimos campeões do ATP 500 do Queen's Club de Londres



2025 Espanha Carlos Alcaraz

2024 Estados Unidos Tommy Paul

2023 Espanha Carlos Alcaraz

2022 Itália Matteo Berrettini

2021 Itália Matteo Berrettini

2019 Espanha Feliciano López

2018 Croácia Marin Čilić

2017 Espanha Feliciano López

2016 Reino Unido Andy Murray

2015 Reino Unido Andy Murray

2014 Bulgária Grigor Dimitrov

2013 Reino Unido Andy Murray

2012 Croácia Marin Čilić

2011 Reino Unido Andy Murray

2010 Estados Unidos Sam Querrey

2009 Reino Unido Andy Murray

2008 Espanha Rafael Nadal

2007 Estados Unidos Andy Roddick

2006 Austrália Lleyton Hewitt

2005 Estados Unidos Andy Roddick

2004 Estados Unidos Andy Roddick

2003 Estados Unidos Andy Roddick