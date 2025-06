No dia 24 de maio, no ATP 250 de Genebra, na Suíça, Novak Djokovic conquistou o tão desejado 100º título da carreira. A dramática vitória na final, de virada, contra o polonês Hubert Hurkacz, em pouco mais de 3 horas, foi palco de alguns pontos espetaculares.

continua após a publicidade

➡️ Quadras de Wimbledon prontas para o torneio

➡️ Campeão mundial pelo Corinthians joga torneio de tênis

Um deles, protagonizado pelo ex-número 1 do mundo, foi eleito, nesta sexta-feira (13), pela ATP, o ponto do mês de maio. Na jogada, o sérvio saca no backhand do rival, depois o desloca para o outro lado da quadra. Na sequência, Nole volta a buscar a esquerda de Hurkacz, que devolve uma bola baixa, rente à rede. Ainda assim, o sérvio acerta um voleio curto, de backhand, perfeito e de dificílima execução:



Djokovic volta em busca do octa em Wimbledon



Depois do tão esperado 100º troféu, Djokovic, campeão em 2016, 2021 e 2023, parou nas semifinais na tentativa de mais um triunfo em Roland Garros. O sérvio teve três set points na terceira parcial e acabou superado pelo italiano Jannik Sinner, por 3 a 0.

continua após a publicidade

Logo depois da partida, o ex-número 1 do mundo, de 38 anos, deixou a entender que aquela pode ter sido sua última partida no Grand Slam francês. Nas redes sociais, Nole falou em gratidão e tom de despedida sobre Roland Garros.

A princípio, Djokovic só volta às quadras na grama de Wimbledon, que começa dia 30. O ex-líder do ranking e atual quinto tem sete títulos no torneio britânico: em 2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021 e 2022. Nole perdeu as últimas duas finais em Londres para o espanhol Carlos Alcaraz. O sérvio também chegou à decisão em 2013, superado pelo britânico Andy Murray.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte