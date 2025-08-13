menu hamburguer
Mais Esportes

Família viaja de motorhome para acompanhar ginastas no Pan Júnior

Ginástica rítmica brasileira garantiu cinco medalhas na competição

Familiares viajaram por 12 horas para acompanhar o Pan Júnior
imagem cameraFamiliares viajaram por 12 horas para acompanhar o Pan Júnior (Foto: Beatriz Pinheiro/ Lance!)
Beatriz-Pinheiro-aspect-ratio-1024-1024
Beatriz Pinheiro
Enviada especial
Dia 13/08/2025
15:34
  • Matéria
  • Mais Notícias

PARAGUAI - Um grupo verde e amarelo chamou a atenção no complexo de ginástica da Secretaria Nacional de Desportos (SND), uma das sedes dos Jogos Pan-Americanos Júnior. Segurando a bandeira do Brasil, cartazes com glitter e usando uniformes personalizados, os familiares das ginastas da seleção individual e de conjunto encararam uma viagem de 12 horas em um motorhome para acompanhar as atletas em Assunção.

➡️Resenha e chuva de medalhas: Caribé fala do clima da natação no Pan Júnior

Giovana, mãe da Julia Cruz, da seleção de conjunto, conta que além dos cartazes, levaram ao Paraguai até instrumentos de percussão para animar as disputas, mas não foram autorizados a entrar com o material nas áreas de competição. Partindo de Santa Catarina, o pai de Giovana foi o responsável por conduzir o motorhome até Curitiba e buscar todo o grupo rumo a Assunção. O motorhome é um veículo equipado com facilidades caseiras, como cozinha, banheiro e espaço para descanso.

— A viagem mais longa que fizemos foi para o sul-americano, em Aracaju, ficamos dez dias lá. Geralmente a gente combina pra ir, quando é sul-americano, pan-americano, nos dois anos de juvenil delas a gente procurou ir, fazer camiseta, juntar todas as famílias - contou.

A equipe brasileira conquista a medalha de bronze (Foto: Ana Patricia/COB)

Clima de despedida

Na última terça-feira (12), a seleção feminina de conjunto conquistou a medalha de bronze no conjunto geral e a mãe de Júlia contou que as meninas estavam muito emotivas antes de competir, já que o Pan de Assunção marca o encerramento do ciclo das atletas na categoria júnior e, após o evento, cada uma segue um rumo diferente.

— É o que a gente fala pra elas, é só o começo da jornada... Mas é sofrido! - desabafou Giovana.

Apesar da emoção intensa, o conjunto brasileiro encerrou a campanha nos Jogos Pan-Americanos Júnior com três medalhas: além do bronze no geral, elas foram campeãs da série de cinco arcos, ao som da trilha sonora de Mario Bros., e conquistaram o bronze na série de maças.

No individual, Sarah Mourão foi bronze na classificação geral e vice-campeã das maças. Beatriz Vieira também chegou a disputar as finais por aparelhos.

Sarah Mourão conquista a medalha de prata.
Sarah Mourão conquista a medalha de prata. (Foto: Ana Patricia/COB)

Beatriz Pinheiro viajou a convite do Comitê Olímpico do Brasil (COB)

