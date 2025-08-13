O surfista Pedro Scooby projetou o desempenho dos brasileiros Yago Dora e Italo Ferreira na WSL Finals, disputa do título da principal liga mundial de surfe. Em entrevista exclusiva ao Lance! no Rio Innovation Week, o carioca afirmou que Yago Dora será o destaque do Brasil na competição. Assista à entrevista completa abaixo:

- Temos praticamente certeza que teremos Yago Dora e Italo Ferreira no Finals, são só cinco (competidores na final). Então, dos cinco vamos ter dois brasileiros mais uma vez, já tivemos dois brasileiros outras vezes. Mais uma vez ter dois brasileiros na final é motivo de orgulho, que o Brasil continua dominando o esporte - afirmou Pedro Scooby ao Lance!.

Com o desempenho já atingido durante a etapa em Teahupoo, última da preliminar, Yago Dora e Italo Ferreira já estão garantidos entre os cinco primeiros do ranking da WSL. Com isso, eles disputam na etapa final, que reúne apenas os cinco melhores surfistas da temporada.

Italo Ferreira em Saquarema (foto: Instagram WSL Brasil)

Yago Dora "tem grandes chances de ser campeão mundial", afirma Pedro Scooby

Como Jordy Smith foi eliminado ainda nas oitavas, Yago Dora garantiu a liderança absoluta da competição. Na etapa final, ele precisa vencer somente uma bateria para fincar o primeiro título na WSL. Sobre o desempenho de Dora, Pedro Scooby disse que ele alcançou o que faltava para alcançar a elite do surfe brasileiro:

- Já é oficial que, para o Finals, o Camisa Amarela é o brasileiro e a Yago Dora. E é muito maneiro, porque ele sempre foi falado como um surfista tão talentoso quanto o Italo, quanto o Gabriel Medina, quanto o Felipinho. Mas, acho que ainda faltava esse lugar de ser tão bom competidor quanto os outros. E agora ele está provando isso, que ele também pode e tem grandes chances de ser campeão mundial.

Yago Dora já está classificado para a WSL Finals (Foto: Divulgação/WSL)

Para a grande final, ele projeta uma boa atuação de ambos os brasileiros na disputa. Pedro Scooby também espera ver o Brasil no lugar mais alto do pódio da WSL Finals:

- (Projeto uma) atuação incrível, porque essa é uma onda que vai ser muito boa para o Iago e para o Italo.

Então, tem grandes chances da gente ter um campeão mundial mais uma vez.