A Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) anunciou, nesta quarta-feira (13), que o levantador Fernando Cachopa sofreu uma lesão e terá que ser afastado da equipe durante a preparação ao Mundial. Para participar dos treinamentos, Bernardinho chamou Rhendrick, que fez parte do grupo a Liga das Nações, aonde o Brasil terminou na terceira colocação.

Com estrela da VNL, Bernardinho convoca Seleção para treinos visando o Mundial

Veja o comunicado da CBV

"Durante treino no Centro de Desenvolvimento do Voleibol Saquarema Enel Brasil, o levantador Cachopa sentiu um desconforto na coxa esquerda. Após a realização de exames, foi detectada uma pequena lesão, e o atleta terá que ficar alguns dias afastado dos treinamentos. O levantador Rhendrick, que estava entre os convocados para a Liga das Nações, se junta ao grupo até a recuperação completa de Cachopa."

Fernando Cachopa em ação pela Seleção brasileira masculina vôlei (Foto: Reprodução/ Volleybal World)

Próximo compromisso da Seleção Brasileira Masculina de Vôlei

Após a VNL, o próximo compromisso da Seleção de Vôlei é o Mundial, que acontecerá nos dias 12 a 28 de setembro. A preparação, no entanto, teve seu início confirmado pela Confederação Brasileira de Vôlei (CBV). Com isso, os atletas se apresentaram ao centro de treinamento em Saquarema.

Quando estiver mais próximo do Mundial, Bernardinho precisará descartar 10 jogadores da lista e inscrever apenas 14 na competição. Dos atletas que efetivamente irão disputar, todos devem ser oriundos dessa lista preliminar.

O Brasil venceu a Alemanha por 3 sets a 1 pela VNL Masculina (Foto: Divulgação/Volleyball World)

Atletas convocados para treinos antes de Mundial de Vôlei masculino

Opostos: Alan, Chizoba e Darlan

Levantadores: Brasília e Cachopa (Rhendrick)

Ponteiros: Adriano, Arthur Bento, Honorato, Lucarelli, Lukas Bergmann e Maicon

Centrais: Flavio, Judson, Matheus Pinta e Thiery

Líbero: Maique

Mundial de Vôlei masculino

O próximo desafio da Seleção Brasileira é o Mundial de Vôlei, que acontece entre os dias 12 e 28 de setembro, em Manila, nas Filipinas. O Brasil estreia no dia 14 contra a China, e integra o Grupo H na primeira fase, que ainda terá República Tcheca e Sérvia. Já a Polônia, atual líder do ranking mundial, integra o Grupo B, ao lado de Holanda, Qatar e Romênia.