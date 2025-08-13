CBV anuncia lesão de titular da Seleção Brasileira Masculina de Vôlei
Fernando Cachopa sentiu a coxa e se afastará dos treinamentos
- Matéria
- Mais Notícias
A Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) anunciou, nesta quarta-feira (13), que o levantador Fernando Cachopa sofreu uma lesão e terá que ser afastado da equipe durante a preparação ao Mundial. Para participar dos treinamentos, Bernardinho chamou Rhendrick, que fez parte do grupo a Liga das Nações, aonde o Brasil terminou na terceira colocação.
Relacionadas
- Mais Esportes
Brasil supera Coreia do Sul e avança às quartas no Mundial de vôlei Sub-21
Mais Esportes13/08/2025
- Mais Esportes
Vôlei: Zé Roberto varia levantadoras de estilos opostos na Seleção
Mais Esportes13/08/2025
- Mais Esportes
De férias com Gabi Guimarães, Rebeca Andrade celebra torcida pelo Brasil na VNL
Mais Esportes12/08/2025
➡️ Com estrela da VNL, Bernardinho convoca Seleção para treinos visando o Mundial
Veja o comunicado da CBV
"Durante treino no Centro de Desenvolvimento do Voleibol Saquarema Enel Brasil, o levantador Cachopa sentiu um desconforto na coxa esquerda. Após a realização de exames, foi detectada uma pequena lesão, e o atleta terá que ficar alguns dias afastado dos treinamentos. O levantador Rhendrick, que estava entre os convocados para a Liga das Nações, se junta ao grupo até a recuperação completa de Cachopa."
Próximo compromisso da Seleção Brasileira Masculina de Vôlei
Após a VNL, o próximo compromisso da Seleção de Vôlei é o Mundial, que acontecerá nos dias 12 a 28 de setembro. A preparação, no entanto, teve seu início confirmado pela Confederação Brasileira de Vôlei (CBV). Com isso, os atletas se apresentaram ao centro de treinamento em Saquarema.
Quando estiver mais próximo do Mundial, Bernardinho precisará descartar 10 jogadores da lista e inscrever apenas 14 na competição. Dos atletas que efetivamente irão disputar, todos devem ser oriundos dessa lista preliminar.
Atletas convocados para treinos antes de Mundial de Vôlei masculino
Opostos: Alan, Chizoba e Darlan
Levantadores: Brasília e Cachopa (Rhendrick)
Ponteiros: Adriano, Arthur Bento, Honorato, Lucarelli, Lukas Bergmann e Maicon
Centrais: Flavio, Judson, Matheus Pinta e Thiery
Líbero: Maique
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Mundial de Vôlei masculino
O próximo desafio da Seleção Brasileira é o Mundial de Vôlei, que acontece entre os dias 12 e 28 de setembro, em Manila, nas Filipinas. O Brasil estreia no dia 14 contra a China, e integra o Grupo H na primeira fase, que ainda terá República Tcheca e Sérvia. Já a Polônia, atual líder do ranking mundial, integra o Grupo B, ao lado de Holanda, Qatar e Romênia.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias