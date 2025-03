Sem João Fonseca, quais tenistas da Next Gen seguem em Miami?

Na segunda-feira, João Fonseca se despediu, na terceira rodada, numa batalha de 2h33m, de sua primeira participação no Masters 1000 de Miami. Campeão do NextGen Finals, em dezembro, torneio que reuniu os oito melhores sub-20 do mundo, o brasileiro e mais quatro participantes dessa competição na Arábia Saudita estiveram presentes na disputa na Flórida. Desses, apenas dois seguem vivos no torneio.



➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

continua após a publicidade

Um deles é Jakub Mensik, de 19 anos e 54º do mundo, classificado para as quartas de final pela primeira vez em Miami. Apesar da pouca idade, o tcheco já havia alcançado essa fase em Masters 1000 em 2024. Na ocasião, em Xangai, na China, quando só foi parado pelo sérvio Novak Djokovic.

No NextGen, curiosamente, Mensik foi um dos dois que perderam as três partidas na fase de grupos. A última delas justamente para João Fonseca, que já estava classificado às semifinais e venceu uma batalha de nada menos que cinco sets. Foi o confronto mais difícil para o brasileiro naquela semana.

continua após a publicidade

Em Miami, o tenista tcheco estreou batendo o espanhol Roberto Bautista-Agut. Depois, venceu ninguém menos do que o britânico Jack Draper (7º), campeão de Indian Wells, há duas semanas, campanha que começou com triunfo sobre João Fonseca na segunda rodada. 14º do mundo na ocasião, o tenista do Reino Unido saiu de bye na primeira rodada no torneio na Califórnia. A terceira vítima de Mensik em Miami foi o russo Roman Safiullin (71º). Nas oitavas, o 54º do planeta superou o compatriota Tomas Machac (21º) por W.O.

Nas quartas em Miami, Mensik pode enfrentar outro participante do último NextGen Finals, Arthur Fils (18º). Para isso, o tenista francês terá de superar, nesta quarta-feira (26), o alemão Alexander Zverev, vice-líder do ranking.

continua após a publicidade

De bye na primeira rodada, Fils estreou derrotando o canadense Gabriel Diallo (87º). Na rodada seguinte, numa batalha de três sets, superou o anfitrião Frances Tiafoe (17º).

Em Miami, na estreia, João Fonseca derrotou o mesmo adversário da final do NextGen Finals, o anfitrião Learner Tien, de 19 anos, 66º do planeta. O também americano Alex Michelsen (33º, de 19 anos) foi o outro atleta do NextGen que disputou a competição na Flórida, mas acabou superado na estreia pelo lucky-loser argentino Ugo Carabelli (65º)

No NextGen Finals, João Fonseca derrotou Mensik e Fils

No NextGen Finals, tal como Mensik, Fils também foi superado pelo campeão João Fonseca. O francês foi a vítima de estreia do brasileiro, na ocasião.

O brasileiro soma, neste ano, apenas em ATP's, Masters 1000 e Grand Slams, nove vitórias em 14 partidas. O pupilo do técnico Guilherme Teixeira soma, além do título em Buenos Aires, os Challengers de Camberra, em janeiro, na Austrália, em Phoenix, há duas semanas.

Jogos em 2025 (9 vitórias e 5 derrotas)

Masters 1000 de Miami (março)

Quadra rápida

7/5, 5/7 e 6/3 Alex De Minaur (AUS, 11º) - Terceira rodada

6/4 e 6/3 Ugo Humbert (FRA, 20º) - Segunda rodada

6/7, 6/4 e 6/3 Learner Tien (EUA, 66º) - Estreia



Masters 1000 de Indian Wells (março)

Quadra rápida

5/7 e 3/6 Jack Draper (ING, 14º) - Segunda rodada

6/2, 1/6 e 6/3 Jacob Fearnley (ING, 81º) - Estreia

Rio Open (março)

Saibro

1/6 e 6/7 Alexander Muller (FRA, 60º) - Estreia

ATP de Buenos Aires (primeiro título, fevereiro)

Saibro

6/4 e 7/6 (1) Francisco Cerúndolo (ARG, 28º) - Final

7/6 (3), 5/7 e 6/1 Laslo Djere (SER, 112º) - Semifinal

3/6, 6/4 e 7/5 Mariano Navone (ARG, 47º) - Quartas

2/6, 6/4 e 6/2 Federico Coria (ARG, 115º) - Oitavas

6/3 e 6/3 Thomas Etcheverry (ARG, 44º) - Estreia



Copa Davis (janeiro)

Quadra rápida

5/7 e 3/6 Ugo Humbert (FRA, 15º)



Aberto da Austrália (janeiro)

Quadra rápida

6/7(6), 3/6, 1/6, 6/3 e 3/6 Lorenzo Sonego (ITA, 55º)

7/6 (1), 6/3 e 7/6 (5) Andrey Rublev (RUS, 9º)