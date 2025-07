Astro da NBA marca golaço de falta em pelada no Japão estilo CR7; veja vídeo

O astro da NBA e estrela do San Antonio Spurs, Victor Wembanyama, principal nome da nova geração do basquete americano protagonizou um lance curioso que rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais: o jogador de basquete marcou um golaço de falta no estilo Cristiano Ronaldo numa pelada durante suas férias no Japão.

O lance ocorreu durante uma pelada organizada por em um campo society na zona central da capital japonesa. O astro francês se cadastrou para a pelada através de um aplicativo.

Na cobrança, o francês de 2,24m mostrou habilidade e precisão: chutou com a perna direita, imprimindo curva e força, e colocou a bola no ângulo esquerdo do goleiro, que sequer reagiu. O vídeo do lance, registrado por um dos participantes, viralizou poucos minutos após a publicação, com reações de fãs da NBA, páginas de futebol.

Na sua rede social, Wemby brincou com o goleiro da pelada "il va pas la chercher" ou "ele não vai achar.

Wembanyama brinca com o goleiro na sua rede social

Wembanyama deve retornar aos Estados Unidos nas próximas semanas, onde inicia a preparação para sua segunda temporada na NBA, agora com expectativas ainda mais elevadas após a chegada de reforços e pelas escolhas no draft feitas pelo Spurs.

Números de Wemby na NBA

117 jogos na temporada regular 0 jogos de playoffs 3633 minutos pelo time 2638 pontos 1261 rebotes 442 assistências 140 roubos de bola 430 tocos 409 turnovers

Victor Wembanyama (Michael Reaves / AFP)

Wemby teve uma lesão no ombro em fevereiro e perdeu quase metade da temporada. A equipe do San Antonio Spurs conseguiu 34 vitórias e 48 derrotas na temporada regular e terminou na 13ª colocação da Conferência Oeste. A equipe não se classificou para os playoffs na temporada.

