De Minaur elogia João Fonseca e explica mensagem que gerou ‘polêmica’

João Fonseca foi eliminado por Alex De Minaur por 2 sets a 1, na segunda-feira (25), pelo Miami Open, nos Estados Unidos. O australiano elogiou o jogo do brasileiro, destacando o “perigo” do forehand — golpe executado com a mão dominante, no caso do jovem de 18 anos, a direita — e ressaltou sua confiança em quadra.

continua após a publicidade

— No final das contas, ele é um grande jogador. Neste momento, está jogando com muita confiança e conseguindo se impor. Ele se defendeu com ótimos backhands, acertando a linha de forma impressionante. Aquele forehand é muito perigoso, mas o que fiz muito bem no segundo set foi tentar explorar mais a paralela, colocá-lo para correr, tornar o jogo um pouco mais físico. Sei que ele ainda é jovem, jogou muitas partidas seguidas, então sabia que, se conseguisse tornar a partida mais exigente fisicamente, teria mais chances de ganhar — analisou Alex De Minaur.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

➡️ Após Miami, qual será o próximo torneio de João Fonseca?

Alex De Minaur enfrentou João Fonseca e a torcida brasileira

Após a partida, De Minaur escreveu na câmera o nome do torneio carioca “Rio Open”, em tom de brincadeira, como se sentisse jogando no Brasil. O australiano afirmou que não enfrentou apenas João Fonseca, mas também a torcida.

continua após a publicidade

— Não há outra maneira. Você pode entrar em quadra, reclamar, se irritar, fazer muitas coisas diferentes, mas isso não vai te ajudar a vencer a partida. Então, no final das contas, foi isso que eu disse a mim mesmo: será uma batalha não apenas contra o jogador, mas também contra a torcida — disse De Minaur.

O que o australiano havia previsto realmente aconteceu. A torcida brasileira não deu trégua ao rival de João Fonseca. Em diversos momentos, o árbitro precisou usar o português e o espanhol para pedir silêncio. Vestido de verde e amarelo, o público comemorava a cada ponto, pedia aces e torcia por quebras de serviço.

continua após a publicidade

O repórter de quadra ainda brincou com De Minaur, dizendo que agora ele sabia como era a sensação de enfrentá-lo na Rod Laver Arena, no Australian Open. O australiano discordou e afirmou que não achava que as situações eram comparáveis.

— Foi uma batalha e tanto. Eu já sabia o que esperar. Além de ser um jogador incrivelmente talentoso, perigoso e explosivo, ele está jogando com muita confiança neste momento. E a torcida que o apoia… Eu sabia que teria que enfrentar isso. Isso exigiria cada pedaço de mim. Apenas abaixei a cabeça e comecei a trabalhar. Estou muito feliz com essa vitória — contou o experiente jogador de 26 anos.

➡️ À la Federer: jogada de João Fonseca leva web à loucura; entenda

Próximo torneio do brasileiro

João Fonseca contra Alex De Minaur pelo Miami Open, nos Estados Unidos (Foto: Rich Storry / AFP)

Após lutar muito, mas cair na terceira rodada em Miami diante do número 11 do mundo, João Fonseca se despede de sua melhor campanha em um Masters 1000 até hoje. Agora, o brasileiro se prepara para a temporada europeia no saibro. A princípio, seu próximo torneio será o Masters 1000 de Madri, que começa no dia 23 de abril.