Brasileiros somam quase R$ 1,5 milhão em premiação em Wimbledon

O tênis brasileiro começou com o pé direito a edição 2025 de Wimbledon. Nesta segunda-feira (30), Bia Haddad Maia e João Fonseca venceram suas partidas de estreia na chave principal e avançaram à segunda rodada do Grand Slam mais tradicional do circuito mundial. Com as vitórias, os dois tenistas já garantiram uma premiação de 99 mil libras cada um (R$ 741 mil) — totalizando R$ 1,48 milhão.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Wimbledon distribuirá, ao todo, £53,5 milhões em premiações (cerca de R$ 401 milhões), valor recorde que representa um aumento de 7% em relação a 2024. Os valores são pagos em todas as categorias — simples, duplas, mistas e cadeiras de rodas — e aumentam progressivamente a cada fase.

📈 Brasileiros em alta

João Fonseca, de apenas 18 anos, venceu o britânico Jacob Fearnley por 3 sets a 0 e agora enfrenta o americano Jenson Brooksby, 101º do mundo, na próxima quarta-feira (3). Já Bia Haddad superou a eslovaca Rebecca Sramkova também em dois sets diretos e terá como próxima rival a húngara Dalma Gálfi.

continua após a publicidade

Ambos os brasileiros já garantiram premiações milionárias em 2025. Até Wimbledon, Fonseca soma mais de US$ 700 mil (R$ 3,82 milhões), enquanto Bia já ultrapassou os US$ 993 mil (R$ 5,42 milhões).

💰 Premiação de Wimbledon 2025 – Simples

Fase Valor (libras) Equivalente (R$) 1ª rodada £66 mil R$ 495,6 mil 2ª rodada £99 mil R$ 741 mil 3ª rodada £152 mil R$ 1,14 milhão Oitavas de final £240 mil R$ 1,80 milhão Quartas de final £400 mil R$ 2,99 milhões Semifinal £775 mil R$ 5,8 milhões Vice-campeão £1,52 milhão R$ 11,45 milhões Campeão £3 milhões R$ 22,45 milhões

📅 Próximos jogos

João Fonseca x Jenson Brooksby – quarta-feira (3), horário a definir

– quarta-feira (3), horário a definir Bia Haddad x Dalma Gálfi – quarta-feira (3), horário a definir

Acompanhe o Lance! Biz para ficar por dentro das principais notícias sobre Negócios do Esporte.