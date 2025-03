À la Federer: jogada de João Fonseca leva web à loucura; entenda

Apesar da derrota, numa batalha de 2h33m, João Fonseca brindou o público com jogadas incríveis, na noite desta segunda-feira (24), na terceira rodada do Masters 1000 de Miami. Uma delas aconteceu no segundo set da partida contra australiano Alex De Minaur, 11º do mundo: um winner (ponto vencedor) de devolução de saque, muito semelhante ao 'shark attack' (ataque do tubarão), como o suíço Roger Federer popularizou há 10 anos. O ponto viralizou nas redes sociais.



➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

continua após a publicidade

Na jogada, o recebedor avança mais do que o usual para devolver o saque, normalmente, no segundo serviço. O objetivo é surpreender o adversário e, obviamente, ganhar o ponto. Foi exatamente isso que o número 1 do Brasil e 60º do mundo. Em seu perfil oficial no X, a ATP, inclusive, comparou a jogada de João Fonseca com a do gênio suíço, um dos maiores da história, dono de 20 títulos de Grand Slam.



'Roger Fonseca', escreveu a entidade nessa rede social.

A jogada de Federer que deve ter inspirado João Fonseca



Um dos donos da marca esportiva que patrocina João Fonseca, Federer utilizou algumas vezes o 'shark attack' em 2015. No vídeo abaixo, uma dessas jogadas do ex-número 1 do mundo:



continua após a publicidade

Contando apenas jogos de ATP, Grand Slams e Masters 1000, o revés para De Minaur foi o quinto de João Fonseca neste ano.



Abaixo, todas as partidas nesse nível de torneios desde que se profissionalizou, em 2024:

Jogos em 2025 (8 vitórias e 5 derrotas)

Masters 1000 de Miami (março)

Quadra rápida

7/5, 5/7 e 6/3 Alex De Minaur (AUS, 11º) - Terceira rodada

6/4 e 6/3 Ugo Humbert (FRA, 20º) - Segunda rodada

6/7, 6/4 e 6/3 Learner Tien (EUA, 66º) - Estreia



Masters 1000 de Indian Wells (março)

Quadra rápida

5/7 e 3/6 Jack Draper (ING, 14º) - Segunda rodada

6/2, 1/6 e 6/3 Jacob Fearnley (ING, 81º) - Estreia

continua após a publicidade

Rio Open (março)

Saibro

1/6 e 6/7 Alexander Muller (FRA, 60º) - Estreia

ATP de Buenos Aires (primeiro título, fevereiro)

Saibro

6/4 e 7/6 (1) Francisco Cerúndolo (ARG, 28º) - Final

7/6 (3), 5/7 e 6/1 Laslo Djere (SER, 112º) - Semifinal

3/6, 6/4 e 7/5 Mariano Navone (ARG, 47º) - Quartas

2/6, 6/4 e 6/2 Federico Coria (ARG, 115º) - Oitavas

6/3 e 6/3 Thomas Etcheverry (ARG, 44º) - Estreia



Copa Davis (janeiro)

Quadra rápida

5/7 e 3/6 Ugo Humbert (FRA, 15º)



Aberto da Austrália (janeiro)

Quadra rápida

6/7(6), 3/6, 1/6, 6/3 e 3/6 Lorenzo Sonego (ITA, 55º)

7/6 (1), 6/3 e 7/6 (5) Andrey Rublev (RUS, 9º)

Jogos em 2024 (12 vitórias/7 derrotas):



NextGen Finals (dezembro)

Quadra rápida

2/4, 4/3 (8), 4/0 e 4/2 Learner Tien (EUA, 122º) - Final

4/2, 4/2 e 4/1 Luca Van Assche (FRA) - Semifinal

3/4 (3), 4/3 (8), 4/3 (5), 3/4 (4) e 4/3 (5) Jakub Mensik (TCH, 48º) - Fase de grupos

4/0, 4/0, 1/4 e 4/2 Learner Tien (EUA, 122º) - Fase de grupos

3/4 (9), 4/2, 1/4 e 4/1 Arthur Fils (FRA, 20º) - Fase de grupos



Copa Davis (setembro)

Quadra rápida

1/6 6/7 (5) Matteo Berrettini (ITA, 43º)



Copa Davis (setembro)

Quadra rápida

6/4 e 7/6 (3) Botic van de Zandschulp (HOL, 68º)

Copa Davis (setembro)

Quadra rápida

6/3, 6/7 (2) e 6/3 Raphael Colignon (BEL, 194º)



ATP 500 de Halle (junho)

Grama

4/6 e 4/6 James Duckworth (88º) - Estreia



Masters 1000 de Madri (abril)

Saibro

1/6 e 4/6 Cameron Norrie (ING, 30º) - Segunda rodada

4/6, 6/0 e 6/2 Alex Michelsen (EUA, 70º) - Estreia



ATP 250 de Bucareste (abril)

Saibro

6/4, 6/7 (5) e 4/6 Alejandro Tabilo (CHI, 41º) - Quartas de final

7/6 (2) e 6/2 Radu Albot (ROM, 139º) - Oitavas

7/6 (5) e 7/5 Lorenzo Sonego (ITA, 51º) - Estreia



ATP 250 de Estoril (abril)

Saibro

2/6, 7/6 (5) e 4/6 Jan Choinski (ING, 188º) - Estreia



ATP de Santiago (fevereiro)

Saibro

5/7 e 6/7 (3) Thiago Tirante (ARG, 100º) - Estreia



Rio Open (fevereiro)

Saibro

6/2, 3/6 e 3/6 Mariano Navone (ARG, 113º) - Quartas de final

6/4 e 6/4 Christian Garin (CHI, 88º) - Oitavas

6/0 e 6/4 Arthur Fils (36º) - Estreia

Jogo de 2023

Rio Open (fevereiro)

Saibro

0/6 e 3/6 Alex Molcan (SER, 54º) - Estreia