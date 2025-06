Verstappen condiciona permanência na Red Bull a ‘esvaziamento’ ou saída de Horner

A permanência de Max Verstappen na Red Bull segue como assunto quente na Fórmula 1. Segundo o site alemão Auto Motor und Sport, o estafe do tetracampeão mundial trabalha nos bastidores por uma reestruturação interna profunda na equipe, que estaria ligada diretamente à sua continuidade. O ponto central do plano é remover Christian Horner da chefia ou, no mínimo, limitar significativamente sua influência.

A exigência envolveria nova divisão de poderes em setores como engenharia, motores e marketing — áreas que hoje estão sob controle quase absoluto de Horner. O modelo pleiteado seria semelhante ao da McLaren, que distribuiu funções estratégicas entre diferentes líderes executivos.

Até então, o britânico contava com apoio incondicional da família Yoovidhya, acionista majoritária da empresa-mãe. No entanto, segundo fontes internas citadas pela publicação, o grupo tailandês não está mais irredutível quanto à possibilidade de mudança. O setor austríaco da empresa, preocupado com o desgaste de imagem da marca após as polêmicas envolvendo Horner e queda de desempenho em 2025, também vê com bons olhos a ideia de descentralização.

A mudança, porém, não seria tarefa simples. Com 21 anos de experiência, Christian é considerado um gestor presente, bem conectado politicamente e com forte influência na estrutura da empresa. Ainda assim, nomes como Peter Bayer, Andreas Seidl e Oliver Oakes chegaram a ser cogitados — Oakes, contudo, teria sido descartado pelos problemas legais que o fizeram deixar a Alpine.

Verstappen prefere seguir na Red Bull, mas estaria disposto a deixar o time caso nenhuma mudança seja feita. Internamente, a avaliação é de que, sem o neerlandês, o valor esportivo da equipe despenca — percepção sustentada pelo desempenho do segundo carro nos últimos anos, independente do piloto.

Max Verstappen, da Red Bull, no Grande Prêmio da Áustria (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

A decisão deve ser tomada até a pausa de verão, após o GP da Hungria. Toto Wolff já admitiu publicamente que conversa com o staff do #1 e também colocou as férias do meio do ano como prazo para definir a dupla para 2026. Em contrapartida, Horner disse que especulações incomodam.

Além das Flechas de Prata, a Aston Martin é outra interessada em Verstappen — inclusive, teria preparado oferta bilionária para tirá-lo da Red Bull. Apesar do desejo, já mirou em George Russell como “plano B” caso o tetracampeão se transfira para o time alemão.

A Fórmula 1 retorna neste fim de semana, de 4 a 6 de julho, em Silverstone, 12ª etapa da temporada 2025.