Mais uma prova do poder do fenômeno João Fonseca. A derrota do prodígio brasileiro, de 18 anos, para o australiano Alex De Minaur, segunda-feira, na terceira rodada do Masters 1000 de Miami, quebrou o recorde de audiência histórico da ESPN com as exibições da modalidade. O duelo foi, também, o evento mais assistido da TV paga durante sua faixa de exibição.

A partida se encerrou com uma derrota de João Fonseca por 2 sets a 1 contra o australiano, que é 11º do ranking mundial, e liderou a TV por assinatura com um resultado 69% acima do segundo colocado. No segmento esportivo, o canal registrou números 71% superiores aos do principal concorrente no target Total de Domicílios.

O resultado da exibição superou confrontos históricos transmitidos pela ESPN, como finais de Grand Slam e embates envolvendo os gigantes da modalidade, como o espanhol Rafael Nadal, o sérvio Novak Djokovic, o suíço Roger Federer, a americana Serena Williams e a russa Maria Sharapova. Além, também das estrelas da nova geração, o espanhol Carlos Alcaraz, o italiano Jannik Sinner, a polonesa Iga Swiatek e a bielorrussa Aryna Sabalenka.

As partidas de João Fonseca no circuito da ATP e nos quatro Grand Slams do calendário do tênis são destaques na ESPN e no Disney+. O canal e a plataforma de streaming possuem o maior portfólio da modalidade no Brasil, exibindo os principais torneios ao vivo semanalmente para os fãs do esporte.

Na terça-feira (25), De Minaur, algoz de João Fonseca, caiu nas oitavas de final em Miami: 6/3 e 7/6 para o italiano Matteo Berrettini.

João Fonseca acumula 1,31 milhão de engajamentos em 2025



O número 1 do Brasil e 60º mundo, que chegou ao primeiro milhão de seguidores no Instagram nesta segunda-feira (24) é, também, um fenômeno nas redes sociais. Segundo levantamento do Departamento de Dados da Agência Samba Digital, feito pelo jornalista Bernardo Besouchet, o crescimento do fenômeno brasileiro nessa rede social, em 2025, é mais que o dobro da carismática bielorrussa Aryna Sabalenka, líder do ranking mundial feminino: 700 mil x 320 mil.

Outro dado interessante sobre o fenômeno do tênis mundial é que o brasileiro postou apenas 10 vezes no Instagram em 2025. Ainda assim, acumula 1,31 milhão de engajamentos, o que o coloca como o 8º maior engajador do circuito, mostrando o quanto o interesse por ele só aumenta. Sabalenka, por sua vez, já postou 50 vezes no feed este ano.



Em mais uma prova da popularidade do número 1 do Brasil no Instagram, no perfil da On, uma de suas patrocinadoras, o post com João ao lado do americano Ben Shelton (14º do mundo, de 22 anos) é o 7º mais curtido do ano. A postagem com essa dupla muito talentosa da nova geração só perde, no perfil da empresa, para as postagens com a lenda suíça Roger Federer, um dos maiores de todos os tempos, dono de 20 Grand Slams e um dos donos dessa marca de material esportivo.

Aos 18 anos e sete meses, João Fonseca também se tornou o mais jovem tenista a alcançar o primeiro milhão no Instagram, de acordo com o escritor e influenciador francês Bastien Fachan.