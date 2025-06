Tri campeão da NBA deixa Warriors após uma década

O New Orleans Pelicans se movimentou na free agency da NBA nesta segunda-feira (30) e fechou a contratação do pivô Kevon Looney, ex-Golden State Warriors. O jogador de 29 anos chega para reforçar o setor defensivo da equipe da Louisiana, em uma negociação que também marca o fim de uma era em San Francisco.

Looney, que estava nos Warriors desde 2015, conquistou três títulos da NBA (2017, 2018 e 2022) ao lado de nomes como Stephen Curry, Klay Thompson e Draymond Green. Conhecido pelo seu poder de marcação e presença nos rebotes, o pivô foi peça fundamental nos títulos dos Warriors em 2017, 2018 e 2022.

De acordo com fontes, o contrato com os Pelicans será de dois anos, com valor de U$16 milhões por 2 anos. A chegada de Looney representa uma aposta da franquia em solidez defensiva e experiência para um elenco jovem, que busca dar o próximo passo nos playoffs da Conferência Oeste.

O jogador terá a missão de dividir minutos no garrafão com nomes como Jonas Valančiūnas (caso permaneça), Zion Williamson e Larry Nance Jr., podendo atuar como um pivô mais móvel, principalmente em situações de "small ball".

Número de Looney pelo GSW na NBA

3x campeão da NBA 599 jogos na temporada regular 89 jogos de playoffs 10.309 minutos pelo time 2.977 pontos 3.391 rebotes 956 assistências 304 roubos de bola 350 tocos

No Golden State Warriors, Kevon Looney se tornou um símbolo de sacrifício e coletividade. Mesmo longe dos holofotes que acompanham Stephen Curry, Klay Thompson e Draymond Green, foi elogiado inúmeras vezes por sua entrega.

