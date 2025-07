Apesar da recente movimentação que enviou Minkah Fitzpatrick para outro time da NFL, os Steelers deixaram claro que não têm intenção de fazer o mesmo com o T.J. Watt. Segundo o repórter Tom Pelissero, da NFL Network, a diretoria de Pittsburgh está focada em estender o contrato do defensor, mesmo com as negociações ainda em andamento.

T.J. Watt, eleito quatro vezes para o All-Pro e presença constante no Pro Bowl desde 2017, está entrando no último ano de seu contrato. Ele não compareceu ao minicamp obrigatório dos Steelers realizado entre 10 e 12 de junho, o que levantou rumores sobre uma possível insatisfação com o andamento das conversas. Ian Rapoport, também da NFL Network, reportou que as tratativas estavam estagnadas, até então.

Com a troca de Fitzpatrick, que rendeu ao time o Cornerback Jalen Ramsey e o Tight End Jonnu Smith, houve especulação entre outros diretores de equipes sobre uma possível abertura para negociar T.J. Watt. Mas os Steelers rapidamente fecharam essa porta. A ideia da franquia é clara: reforçar o elenco com veteranos de impacto e apostar em uma campanha forte nos playoffs sob comando do recém-chegado Quarterback Aaron Rodgers.

T.J. Watt, que foi eleito o Jogador Defensivo do Ano pela Associated Press, soma números impressionantes em oito temporadas com o time: 108 sacks, 225 hits em Quarterbacks adversários e 33 fumbles forçados. Ele é considerado o coração da defesa do Pittsburgh Steelers. E abrir mão dele neste momento seria uma atitude bem contraditória para a equipe.

Apesar disso, há um impasse contratual. O salário médio atual de T.J. Watt nos Steelers está fixado em US$ 28 milhões anuais desde sua extensão assinada em 2021 e já foi superado por pelo menos seis outros jogadores da mesma posição. Entre eles, Myles Garrett, do Cleveland Browns, que atualmente recebe US$ 40 milhões por ano.

Os Steelers sabem que, para manter seu principal defensor satisfeito, será preciso atualizar o valor do contrato de acordo com o novo patamar do mercado. A expectativa, no entanto, é que um novo acordo seja fechado e que T.J. Watt não tenha o mesmo "fim" de Fitzpatrick. Pelo contrário: a franquia espera vê-lo liderando o time reforçado rumo à pós-temporada, motivado e com contrato novo em mãos.