Em fevereiro de 2024, no Rio Open, foi contra Arthur Fils que João Fonseca venceu sua primeira partida em um ATP. Nesta segunda-feira (24), o francês (de 20 anos e18º do mundo) alcançou as oitavas de final do Masters 1000 de Miami, ao derrotar o americano Frances Tiafoe (17º), por 7/6 (11), 5/7 e 6/2. É a terceira vez na carreira que o tenista nascido na cidade de Bondoufle atinge essa fase em um Masters 1000.

O francês chegou a salvar seis set points na primeira parcial antes de fechar em 13/11.

Esta é apenas a segunda participação de Fils no torneio na Flórida. Ano passado, ele parou na estreia, diante do italiano Matteo Arnaldi.

Na próxima fase, o tenista francês, de 20 anos, desafia o alemão Alexander Zverev, vice-líder do ranking, algoz do australiano Jordan Thompson (37º), por 2 sets a 0, com parciais de 7-5 e 6-4, em 1h27m. No confronto direto, são três vitórias do número 2 do mundo, em 4 partidas diante de Fils. A mais recente foi nas oitavas do Masters 1000 de Paris, em 2024, com triunfo do tenista da Alemanha

- Foi muito difícil, tentei jogar mais rápido que pudesse - comentou o francês, após a partida.

João Fonseca também derrotou Fils no NextGen Finals



Em dezembro de 2024, João Fonseca voltou a derrotar Fils. Na ocasião, o triunfo foi na estreia no NextGen Finals, torneio vencido pelo brasileiro.

Restam três americanos na chave



Com a derrota de Tiafoe para Fils, restaram dois tenistas americanos na chave masculina em Miami: Taylor Fritz (4º), algoz do canadense Denis Shapovalov (28º), por 7/5 e 6/3. Os outros anfitriões vivos no torneio são Brandon Nakashima (32º) e Sebastian Korda (25º).