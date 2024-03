Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica apresenta novidade para a Copa do Mundo; veja o vídeo

O Brasil vem de grandes campanhas nas Copas do Mundo (Foto:Ricardo Bufolin/CBG)







Publicada em 20/03/2024

A Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica de Conjunto apresentou uma novidade durante as preparações da Copa do Mundo e das Olímpiadas. As meninas do Brasil vão apresentar a nova coreografia na série de conjunto misto e a data para essa estreia já está definida.

A equipe estreia a coreografia com tema 'brasilidades' na Copa do Mundo Ginástica Rítmica em Atenas, na Grécia, entre os dias 22 e 24 de março. A seleção aposta em vários elementos de Brasil na nova dança cheia de ritmos nacionais. CONFIRA A NOVA COREOGRAFIA:

A Seleção Brasileira já está na Europa para competir na primeira perna de etapas da Copa do Mundo de Ginástica Rítmica. A primeira parte é na Grécia e, logo depois o grupo segue para a Bulgária, onde vai treinar e se preparar para a segunda etapa da Copa do Mundo, em Sofia, entre 12 e 14 de abril. Nessas duas competições a equipe do Brasil aposta na nova série do conjunto misto, que traz uma mistura de ritmos e referências culturais do Brasil e com homenagens.

- A gente tem uma identidade brasileira muito forte sobretudo na parte artística, elemento que vem sendo mais valorizado no código de pontuação da Federação Internacional. Adicionamos também mais dificuldades com o objetivo de fazer a diferença na nota final. Mas a grande novidade é que trouxemos um mix de músicas brasileiras. Nossa ideia é mostrar a brasilidade, toda a ginga, toda a alegria do povo brasileiro nessa nova coreografia - explicou Camila Ferezin, técnica da seleção.

De acordo com Bruna Martins, assistente técnica e coreógrafa da seleção brasileira, a ideia é mostrar uma estrutura de enredo de escola de samba, em que cada ala traz uma história. Assim, o conjunto misto vai apresentar a história do Brasil, começando com os índios, e elementos culturais, como o samba, o funk. A coreografia também vai homenagear personalidades brasileiras, como a modelo Gisele Bündchen, a ginasta Rebeca Andrade e o Rei Pelé.

- Essa coreografia é uma homenagem a pessoas, à cultura brasileira. Como não conseguimos chegar em apenas um elemento para homenagear, resolvemos fazer o contexto brasileiro como um todo. Teremos essa mistura sendo apresentada como um enredo de escola de samba e os gestos de cada homenageado vão sendo reproduzidos dentro dos nossos passos de dança - revelou Bruna.

No Pan-Americano de 2023, o Brasil teve 13 ouros, 4 pratas e 11 bronzes (Foto: Miriam Jeske/COB)

A seleção brasileira de conjunto segue com a famosa série de 5 arcos ao som de “I wanna dance with somebody”, de Whitney Houston. Já para a nova coreografia do conjunto misto de arcos e fitas, as músicas escolhidas envolvem pop, samba e funk brasileiros.