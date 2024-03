Tenista brasileiro supera qualificatório e conhece adversário do Miami Open

Thiago Wild em Miami (Foto: Juarez Santos)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 19/03/2024 - 20:42 • Miami (EUA)

Thiago Wild voltou a brilhar e, nesta terça-feira, garantiu sua vaga na chave principal do Miami Open, o Masters 1000 de Miami, disputado no Hard Rock Stadium, no piso duro. O número 1 do Brasil passou pelo francês Hugo Grenier, 137º colocado, por 2 sets a 0 com parciais de 6/3 6/4 após 1h3xmin de duração na quadra 2 do complexo na Flórida.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Número 79 do mundo, Wild jogará um Masters 1000 pela terceira vez e repete o feito de 2021 quando passou a fase prévia do mesmo evento - acabou perdendo na primeira rodada para o colombiano Daniel Galán. No último torneio ele passou o quali de Indian Wells, na Califórnia, e foi até a terceira rodada batendo o top 15, o russo Karen Khachanov, em sua segunda maior vitória na carreira.

➡️ Lesões quase fizeram Rebeca Andrade desistir do esporte: ‘Fiquei desacreditada’

Wild fez um jogo sólido no saque e contando com o apoio da torcida quebrou no oitavo game, fechou a primeira parcial por 6/3. No segundo set a quebra veio no final, no nono game e com bom game de saque ele definiu a partida.

O paranaense encara o português Nuno Borges, 61º colocado. O lusitano vem confiante após conquistar o título do challenger de Phoenix, nos EUA, no domingo, batendo o ex-top 5, Matteo Berrettini, na final. Ele fez também oitavas de final no Australian Open, em janeiro, derrotando o búlgaro Grigor Dimitrov e só parando diante do vice-campeão, Daniil Medvedev, em quatro sets.

Wild foi um dos destques brasileiros no Rio Open (Foto: RODRIGO ARANGUA / AFP)

➡️ André/George comemora título na etapa do Brasileiro de Vôlei de Praia e já mira o Mundial em Recife

Wild e Borges nunca se enfrentaram no circuito mundial. Caso vença, o brasileiro terá pela frente na segunda rodada o cabeça de chave 12, o americano Taylor Fritz.