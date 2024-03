Francielle vem de uma sequência incrível de resultados (Foto: Reprodução/Arnold Classic)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/03/2024 - 13:49 • Rio de Janeiro

Francielle Mattos, atual campeã do Mr. Olympia, anunciou nas redes sociais, nesta terça-feira (20), o desligamento com a patrocinadora IntegralMedica. A empresa estava com a brasileira desde 2018, ano do início de sua carreira. Na postagem, o maior nome do fisiculturismo no Brasil declarou a sua gratidão ao longo desses seis anos.

— Encerro o ciclo nesta empresa que me recebeu de braços abertos em 2018 no início da minha carreira e tanto confiou em mim. Foi a minha primeira patrocinadora, minha primeira grande oportunidade, foram muitas conquistas, inúmeras vitórias, momentos inesquecíveis, muitos títulos, e superamos também muitos momentos difíceis — diz a postagem.

A brasileira vem de uma sequência incrível de resultados, mostrando o seu favoritismo e o motivo de ser o maior nome do fisioculturismo no Brasil. Mattos foi campeã do MuscleConstest National Pro 2020, obteve a classificação para o Olympia e emendou o tricampeonato da Wellness Olympia na sequência.

Na categoria Overall, a atleta já havia conquistado o Olympia Brasil Amador 2019, o Arnold Classic Brasil 2019 e o Arnold Classic Ohio 2020.