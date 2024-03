Nike lança modelo exclusivo de tênis com Rayssa Leal

As cores foram inspiradas nas pistas de skate das Olimpíadas de Tóquio (Foto: Reprodução/Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/03/2024 - 18:12 • Rio de Janeiro (RJ) • Atualizada em 19/03/2024 - 19:38

A Nike abriu nesta terça-feira (19) as vendas do novo modelo exclusivo do SB Dunk Low em parceria com a skatista brasileira Rayssa Leal.

O tênis conta com detalhes em relevo de obstáculos enfrentados pela atleta nas Olimpíadas, e pequenas ilustrações. O cabedal do sapato é em couro branco com sobreposições em camurça bege.

O swoosh da Nike é de couro nas cores roxo e azul. O tênis também tem um logotipo exclusivo de Rayssa nos calcanhares e nas palmilhas, além de "miçangas" com carinhas sorridentes próximo ao cadarço.

(Foto: Divulgação/Nike)

- A visão de Rayssa Leal sobre o Dunk Low resume suas contribuições inovadoras para o skate competitivo, bem como seu desejo de ultrapassar limites - contou a Nike.

O modelo estreou esta semana e esgotou em 20 minutos. O tênis chegou ao Brasil pelo site da Nike e em seletas skateshops por R$899.

Confira mais imagens do SB Dunk Low da Rayssa Leal:

(Foto: Divulgação/Nike)

(Foto: Divulgação/Nike)

(Foto: Divulgação/Nike)

(Foto: Divulgação/Nike)