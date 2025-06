Morre, aos 93 anos, Wanda dos Santos, ex-atleta olímpica

A ex-atleta olímpica Wanda dos Santos faleceu, nesta segunda-feira (30), em São Paulo, aos 93 anos, devido a complicações relacionadas ao tratamento de diálise. Ela foi a segunda brasileira negra a representar o país em Jogos Olímpicos, tendo participado das edições de Helsinque 1952 e Roma 1960.

Nascida em São Paulo, Wanda conquistou quatro medalhas em Jogos Pan-Americanos ao longo de sua carreira: bronze no salto em Buenos Aires (1951), bronze nos 80m com barreiras na Cidade do México (1955), prata na mesma prova em Chicago (1959) e bronze novamente nos 80m com barreiras em São Paulo (1963).

Durante sua participação na Olimpíada de Helsinque, a atleta estabeleceu o recorde sul-americano na prova de 80m com barreiras. No Troféu Brasil de Atletismo, competição criada em 1945, Wanda se destacou como a maior medalhista da história, acumulando 48 medalhas de ouro entre 1946 e 1966 em diversas modalidades.

Wanda, no topo do pódio (Foto: Reprodução internet/Ultrajano)

O Comitê Olímpico do Brasil emitiu nota oficial sobre o falecimento, relembrando as conquistas de Wanda e lamentou a morte. Confira o comunicado abaixo:

"Nascida em 01 de junho de 1932, em São Paulo, Wanda dos Santos foi uma estrela do esporte brasileiro. Jogou basquete e conseguiu grandes resultados no atletismo. Foi destaque nas provas de 80 metros com barreira e no salto em distância. Wanda participou de duas edições dos Jogos Olímpicos, em Helsinque 1952 e também em Roma 1960. Durante sua participação na competição em Helsinque, Wanda quebrou o recorde sul-americano do 80m com barreiras. Neste momento de profunda tristeza, o Comitê Olímpico do Brasil expressa suas sinceras condolências aos familiares, amigos e admiradores de Wanda dos Santos. Sua memória permanecerá viva na história olímpica brasileira, inspirando futuras gerações de atletas."

O velório está marcado para terça-feira (1), das 10h às 14h, no Cemitério São Pedro, na Vila Alpina, zona leste de São Paulo. A atleta havia sido internada na última quarta-feira com quadro de infecção sanguínea combinada com desidratação severa.

