FIBA e COI realizam sorteio da primeira fase do basquete nas Olímpiadas; confira os grupos

Mesmo com a hegemonia do basquete nas Olímpiadas, os Estados Unidos ficaram na quarta colocação no Mundial de 2023







Escrito por Lance! • Publicada em 19/03/2024 - 20:30 • Mies (SUI)

O basquete das Olímpiadas já tem definidos seus grupos, tanto no torneio feminino quanto no masculino. A cerimônia realizada nesta terça-feira (19), na sede da FIBA, em Mies, na Suíça. As 12 seleções, de cada gênero, foram divididas em 3 grupo de 4 equipes

No torneio masculino apenas oito vagas foram asseguradas, pelas seleções da França, Alemanha, Austrália, Canadá, Estados Unidos, Japão, Sérvia e Sudão do Sul. As outras quatro vagas serão preenchidas pelos campeões dos quatro torneios Pré-Olímpicos, cada um com seis equipes, que vão acontecer entre 2 e 7 de julho na Grécia, na Letônia, em Porto Rico e na Espanha.

A Seleção Brasileira de Basquete buscará uma vaga em Paris 2024 o grupo sediado na Letônia. O Brasil joga o Pré-Olímpico pela campanha ruim no Mundial de 2023, em que foi eliminado na segunda fase do torneio. A equipe de Gustavo de Conti enfrentará Camarões e Montenegro na primeira fase e, se passar, fará a semifinal contra um adversário da chave que tem Letônia, Filipinas e Geórgia. CONFIRA OS GRUPOS:

GRUPO A:

Austrália

Vencedor do Pré-Olímpico na Grécia (Eslovênia, Nova Zelândia, Croácia, Grécia, Egito e República Dominicana)

Canadá

Vencedor do Pré-Olímpico na Espanha (Espanha, Angola, Líbano, Bahamas, Polônia e Finlândia)

GRUPO B:

França

Alemanha

Japão

Vencedor do Pré-Olímpico na Letônia (Geórgia, Filipinas, Brasil, Letônia, Camarões e Montenegro)

GRUPO C:

Sérvia

Sudão do Sul

Vencedor do Pré-Olímpico em Porto Rico (México, Costa do Marfim, Lituânia, Itália, Bahrein e Porto Rico)

Estados Unidos

O torneio masculino de basquete em Paris 2024 começa em 27 de julho, com a final agendada para o sábado, 10 de agosto.

O Brasil estreia contra Camarões no Pré-Olímpico (Foto: FIBA)

As seleções do campeonato feminino já foram definidos. Com a ausência do Brasil, eliminado no Pré-Olímpico, França, Estados Unidos, Alemanha, Austrália, Bélgica, Canadá, Espanha, Japão, Nigéria, Porto Rico, China e Sérvia estarão disputando a medalha de ouro entre os dias 29 de julho a 11 de agosto. VEJA OS GRUPOS:

GRUPO A:

Sérvia

Espanha

China

Porto Rico

GRUPO B:

Canadá

Nigéria

Austrália

França

GRUPO C:

Alemanha

Estados Unidos

Japão

Bélgica

Favoritos em Paris, os Estados Unidos vão em busca de manter a hegemonia Olímpica na modalidade. A seleção feminina americana é a atual heptacampeã consecutiva em Jogos, enquanto os homens foram ouro nas quatro últimas edições.

