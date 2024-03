Espanha, Japão e a vencedora entre Nigéria x África do Sul serão os adversários do Brasil (Foto: Divulgação/CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/03/2024 - 17:36 • Rio de Janeiro (RJ)

A Seleção Brasileira feminina conheceu nesta quarta-feira (20), as suas adversárias na fase de grupos dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. O Brasil ficou no Grupo C, com a atual campeã mundial Espanha, Japão e o vencedor do confronto entre Nigéria e África do Sul. A equipe verde-amarela estava no pote três.

A competição feminina terá início no dia 25 de julho, na véspera da cerimônia de abertura das Olimpíadas. Os jogos serão realizados em sete cidades da França, com a decisão sendo no dia 10 de agosto, no Estádio Parque dos Príncipes, casa do Paris Saint-Germain (PSG).

A Seleção Brasileira tem duas pratas olímpicas, conquistadas em Atenas 2004 e Pequim 2008. Na última edição dos Jogos, realizados em Tóquio, no ano de 2021, as brasileiras foram eliminadas nas quartas de final pelo Canadá.

(Foto: Leandro Lopes/CBF)

Confira os grupos abaixo.