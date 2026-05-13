Junior Cigano prevê ameaça ao UFC: Pode fazer frente'

Com o passar dos anos, o Ultimate Fighting Championship se tornou a organização de artes marciais mistas do mundo das lutas. E, embora outras competições tenham surgido como "rivais", nenhuma foi capaz de abalar a popularidade do UFC. Em entrevista ao Lance!, porém, o ex-campeão dos pesados Junior Cigano acredita que essa "hegemonia" pode estar perto do fim.

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Entrevista de Junior Cigano

UFC x MVP

Um evento inédito de MMA, da Most Valuable Promotions (MVP), terá sua primeira edição neste sábado, dia 16 de junho. Em meio a grandes nomes do esporte, o brasileiro está escalado para enfrentar, no card principal, o cubano Robelis Despaigne. A nova organização aparece como um concorrente direto do UFC, em um momento de ouro da modalidade, que cresce a cada ano.

— O MMA tem evoluído a cada ano que passa, tornando-se cada vez melhor, mais bem estruturado. E eu acho que esse tipo de situação que está ocorrendo agora, de trazer um evento da grandeza que está sendo esse MVP, até para poder fazer, vamos dizer, frente ao UFC — analisou Cigano.

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O crescimento da concorrência no cenário do MMA tende a beneficiar até mesmo o próprio UFC, comandado por Dana White. Na visão de Cigano, a chegada de novas organizações fortes ao mercado aumenta o nível de competitividade da modalidade e força todas as empresas a buscarem melhorias.

— Eu acho que todo mundo ganha com isso, inclusive eles. Porque é aquele bom e velho capitalismo, né? Quando há concorrência, a coisa só melhora para todo mundo.

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Mudanças físicas interessantes

Muito além das lutas, o UFC é conhecido por ter o "octógono mais famoso do mundo". Seja em Las Vegas ou na Austrália, os combates acontecem em "jaulas" de oito lados fechadas por grades. No evento da MVP, portanto, uma mudança inusitada foi aderida: o local do duelo será um hexágono.

A novidade esteve entre as questões apresentadas pelo Lance! a Cigano, que fará sua estreia no cenário inovador. Sem experiência prévia, o brasileiro acredita que não haverá mudanças significativas durante o combate contra Despaigne, mas não descartou possíveis intervenções.

— Eu nunca lutei no hexágono, mas eu acho que tudo é a mesma coisa, né? No ringue, no octógono, ou seja, onde for, eu acho que a competição ali dentro acaba sendo a mesma. Obviamente, tem que fazer, talvez, uma adaptaçãozinha ou outra. Eu não consigo enxergar qual nesse sentido, mas acho que não vai fazer diferença nenhuma.

Junior Cigano em luta no UFC (Foto: Reprodução/UFC)

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Evento inédito de MMA

Um evento e tanto de MMA contará com nomes impressionantes para a história do esporte no dia 16 de maio deste ano. Na luta principal, o combate entre Ronda Rousey e Gina Carano fecha a noite de muita ação. Antes, para os fãs brasileiros, a festa também está garantida com Junior Cigano, Aline Pereira e Philipe Lins, que enfrentará o ex-campeão do UFC Francis Ngannou.

Esse será o primeiro evento de MMA da Most Valuable Promotions (MVP), conhecido pelos combates que agitaram o mundo do boxe nos últimos anos. Ao todo, o card completo terá 11 lutas de três e cinco rounds dividos entre promessas e campeões mundiais.

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