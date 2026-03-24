Colunistas do Lance! apontam gigante com 'vida mais fácil' na Copa do Brasil
Sorteio da competição foi feito nesta segunda-feira (23)
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Com os confrontos da 5ª fase definidos, a Copa do Brasil já movimenta análises e projeções entre os colunistas do Lance!. Eduardo Tironi, Lúcio de Castro e Gustavo Fogaça, o Guffo, avaliaram os caminhos dos principais clubes da Série A e apontaram quais equipes terão mais facilidade e quais devem enfrentar maiores dificuldades na busca por uma vaga nas oitavas de final.
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Entre os destaques, há um consenso: o Palmeiras aparece como o gigante com o caminho mais tranquilo nesta fase. Por outro lado, o Santos surge como o clube em situação mais delicada entre os grandes, segundo Tironi e Guffo.
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- Acho que de maneira geral, ficou bom para os "gigantes". Muito bom. O do Flamengo não é fácil com o Vitória, mas sendo dois jogos muda a figura e favoritismo total. O Bahia, como vimos na rodada, tem osso duro pela frente. São Paulo x Juventude pode ter certo equilíbrio. Mas de maneira geral, foi muito bom para os "gigantes" - disse Lúcio.
Qual gigante pegou o caminho mais fácil?
Sem divergência entre os colunistas, o Palmeiras foi apontado como o mais beneficiado no sorteio. A equipe paulista enfrenta a Jacuipense-BA e larga com amplo favoritismo para avançar.
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Outro clube citado foi o Corinthians, que encara o Barra-SC. Apesar do cenário favorável, houve alerta sobre a tendência do time em se complicar em confrontos considerados fáceis no papel.
Confrontos mais equilibrados:
Entre os duelos que prometem maior equilíbrio, três jogos foram destacados pelos colunistas:
- Bahia x Remo
- Red Bull Bragantino x Mirassol
- Fortaleza x CRB
O confronto entre Bahia e Remo foi citado por Lúcio como o mais equilibrado, enquanto Tironi destacou Bragantino x Mirassol. Já Guffo chamou atenção para o duelo nordestino entre Fortaleza e CRB, apontando o peso do contexto regional e o nível semelhante das equipes.
- Por ser clássico do nordeste e ambas equipes estarem na Série B, Fortaleza e CRB parece ser o jogo mais equilibrado. Talvez RB Bragantino x Mirassol também seja um confronto equilibrado, mas isso vai depender se o Leão melhora sua qualidade. Se não, Bragantino passa fácil - disse Guffo.
Quando começam os jogos?
Os confrontos da 5ª fase da Copa do Brasil serão disputados em partidas de ida e volta. Os jogos de ida estão previstos para os dias 21, 22 e 23 de abril, enquanto as partidas de volta devem acontecer entre 12 e 14 de maio.
O regulamento da Copa do Brasil mudou para este ano. Além de os times da Série A terem vaga garantida a partir desta quinta fase, o torneio agora terá final em jogo único e campo neutro. E a competição passa a dar duas vagas para a Libertadores do próximo ano: a que já estava garantida ao campeão, e uma na fase preliminar para que acabar como vice.
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