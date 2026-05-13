Chimaev despenca no ranking peso por peso do UFC após derrota
Lutador estava em terceiro lugar na classificação
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A Ultimate Fighting Championship divulgou nesta terça-feira (12) alterações em seus rankings oficiais. O checheno Khamzat Chimaev perdeu para Sean Strickland e despencou da terceira para a décima colocação no ranking peso por peso da organização.
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Com a mudança, Alexander Volkanovski subiu para o terceiro lugar da lista. Já Islam Makhachev segue na liderança como campeão dos meio-médios, enquanto Ilia Topuria permanece na segunda posição.
Além da queda de Chimaev, Joshua Van entrou no top 10 após conquistar o cinturão peso-mosca ao finalizar Tatsuro Taira no quinto round. O triunfo também rendeu ao novo campeão o bônus de luta da noite.
Strickland retornou ao ranking peso por peso na sétima colocação. Alex Pereira, Petr Yan, Tom Aspinall e Merab Dvalishvili aparecem logo na sequência. Joshua Van ocupa a nona posição da lista.
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Amosov sobe no ranking dos meio-médios
Na divisão dos meio-médios, Yaroslav Amosov subiu para a décima posição após finalizar Joel Álvarez com um triângulo de braço no segundo round. Ex-campeão do Bellator, o ucraniano disputará apenas sua terceira luta no UFC.
A organização demonstra confiança no potencial de Amosov e acelerou sua entrada no top 15 mesmo antes do combate. Já Álvarez precisará voltar a vencer para se aproximar novamente dos lutadores ranqueados da categoria.
Próxima luta de Topuria pode mexer no ranking
Topuria volta ao octógono em 14 de junho, quando enfrenta Justin Gaethje no UFC Casa Blanca. O confronto é tratado pela organização como um dos eventos mais importantes do calendário e pode provocar novas mudanças no ranking peso por peso.
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