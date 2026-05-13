Chimaev despenca no ranking peso por peso do UFC após derrota

A Ultimate Fighting Championship divulgou nesta terça-feira (12) alterações em seus rankings oficiais. O checheno Khamzat Chimaev perdeu para Sean Strickland e despencou da terceira para a décima colocação no ranking peso por peso da organização.

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Com a mudança, Alexander Volkanovski subiu para o terceiro lugar da lista. Já Islam Makhachev segue na liderança como campeão dos meio-médios, enquanto Ilia Topuria permanece na segunda posição.

Além da queda de Chimaev, Joshua Van entrou no top 10 após conquistar o cinturão peso-mosca ao finalizar Tatsuro Taira no quinto round. O triunfo também rendeu ao novo campeão o bônus de luta da noite.

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Strickland retornou ao ranking peso por peso na sétima colocação. Alex Pereira, Petr Yan, Tom Aspinall e Merab Dvalishvili aparecem logo na sequência. Joshua Van ocupa a nona posição da lista.

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Amosov sobe no ranking dos meio-médios

Na divisão dos meio-médios, Yaroslav Amosov subiu para a décima posição após finalizar Joel Álvarez com um triângulo de braço no segundo round. Ex-campeão do Bellator, o ucraniano disputará apenas sua terceira luta no UFC.

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A organização demonstra confiança no potencial de Amosov e acelerou sua entrada no top 15 mesmo antes do combate. Já Álvarez precisará voltar a vencer para se aproximar novamente dos lutadores ranqueados da categoria.

Yaroslav Amosov, da Ucrânia, comemora após vencer Joel Álvarez, da Espanha, por finalização em luta pelo peso-meio-médio no UFC 328, em Newark (Foto: Ishika samant/Getty images/Afp)

Próxima luta de Topuria pode mexer no ranking

Topuria volta ao octógono em 14 de junho, quando enfrenta Justin Gaethje no UFC Casa Blanca. O confronto é tratado pela organização como um dos eventos mais importantes do calendário e pode provocar novas mudanças no ranking peso por peso.

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