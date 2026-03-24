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Tironi no Lance!: simplifique, Roger Machado

Duas derrotas no comando do São Paulo aumentaram a enorme rejeição da torcida

Roger Machado, técnico do São Paulo
imagem cameraRoger Machado no comando do São Paulo contra o Atlético-MG (Foto: Fernando Moreno/Gazeta Press)
668ac75a-3848-438f-b1f0-0239af7ef2db_Eduardo-Tironi-aspect-ratio-1024-1024Eduardo Tironi
Colunista
Autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, esse texto não reflete necessariamente a opinião do Lance!
Dia 24/03/2026
11:43
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Duas derrotas no comando do São Paulo aumentaram a enorme rejeição da torcida a Roger Machado. A segunda delas, no fim de semana no clássico contra o Palmeiras, mais ainda.

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E um detalhe conseguiu piorar ainda mais as coisas. Foi quando na entrevista coletiva depois da partida, o treinador soltou uma série de termos técnicos do futebol que boa parte da torcida não compreende. Expressões como "gatilho da bola rodada para trás" e "canhoto de pé contrário". Este trecho viralizou e se transformou em mais um argumento daqueles que não gostam do trabalho do treinador.

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Se você chegou até aqui neste texto, um aviso. Ele não tem a intenção de diminuir o trabalho de Roger Machado, mas sim analisar a comunicação do treinador.

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Quando Roger ou qualquer treinador dá uma entrevista ele está conversando com a torcida e não com os jornalistas que estão na sala nem com seus colegas que analisam o futebol apenas taticamente. E uma enorme parte da torcida não é familiarizada com termos técnicos, usados dentro da comunidade do futebol.

Roger Machado precisa falar de forma simples

Falando desta forma, Roger não cumpre o objetivo que quer, de mostrar conhecimento e o sentido de suas decisões em campo. Porém, muito provavelmente atinge algo que ele não quer, que é se afastar do torcedor.

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Roger não é do tipo arrogante, portanto sua forma de comunicação não deve se tratar de prepotência. Mas ele precisa entender que uma comunicação ruim é capaz de estragos inimagináveis.

Comunicar é simplificar e o treinador do São Paulo, mesmo de forma não intencional, faz exatamente o contrário. Para quem chegou ao clube com tanta rejeição e gravou um vídeo pedindo apoio e confiança para a torcida, falar de forma simples e direta pensando no torcedor é o caminho.

São Paulo perdeu o clássico contra o Palmeiras (Foto: Rebeca Schumacker/Gazeta Press)
São Paulo perdeu o clássico contra o Palmeiras (Foto: Rebeca Schumacker/Gazeta Press)

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