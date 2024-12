Retrospectiva 2024: Gabriel Bortoleto conquista F2 e garante vaga na Fórmula 1

Gabriel Bortoleto é o nome que o fã brasileiro do automobilismo mais escutou em 2024. O paulista começou na Fórmula 2 este ano e se transformou no destaque da categoria de base. Mas não foi tão fácil assim. O piloto cresceu passo a passo, com impacto a ponto de o salto para a Fórmula 1 para 2025 ter sido simplesmente natural.

Este ano, Gabriel Bortoleto demonstrou o quanto é capaz de se adaptar a diferentes situações. Mesmo com pequenos erros no início, a temporada dele garantiu, para 2025, a volta de um piloto do Brasil à Fórmula 1 após sete anos.

A temporada de Gabriel Bortoleto na F2

Gabriel Bortoleto foi campeão da temporada 2024 da Fórmula 2 (Foto: Divulgação/Fórmula 2)

Bortoleto começou a temporada com boa impressão, já que era o campeão da F3. No Bahrein, após a pole-position “cair no colo” dele, devido à desclassificação do colega de equipe, Kush Maini, o brasileiro tocou no carro do grande adversário, o francês Isack Hadjar, logo na largada. Levou uma punição de 10s e teve que fazer uma corrida de recuperação. Bortoleto ganhou seis posições em nove voltas, terminando em quinto. Aquela corrida trouxe indícios de que havia algo especial no piloto.

Depois, com problemas no carro, o brasileiro abandonou por quebras em rodadas seguidas, na Arábia Saudita e na Austrália.

Mas, como diz o ditado, “No final de uma tempestade, há um arco-íris”. Gabriel conseguiu experimentar o gostinho do primeiro pódio na Emília-Romanha, onde conquistou o segundo lugar.

Com ótimo resultado em Ímola, Bortoleto subiu para o top 5 da classificação. Na Áustria, após largar em terceiro, subiu ao degrau mais alto do pódio. O resultado fez com que chegasse ao top 3, atrás de Hadjar e Paul Aron.

O ponto marcante da temporada foi a corrida na Itália. Gabriel Bortoleto largou em último, venceu a corrida e trouxe nos bastidores a negociação com a Sauber.

Em Baku, no Azerbaijão, Bortoleto terminou em quarto, escapou de uma batida e assumiu a liderança do campeonato. No Catar, mesmo chegando em primeiro, tomou uma punição de cinco segundos e ficou atrás de Hadjar. Mas a situação não abalou o brasileiro, já que foi suficiente para manter a liderança na briga pelo título.

Sauber e a conquista da F2

O acordo com a Sauber e a conquista do campeonato da F2 fecharam o ano de Gabriel Bortoleto. A próxima temporada será o caminho para um longo aprendizado. No entanto, o brasileiro já mostrou que é alguém que sabe o que é necessário rapidamente. O talento e a disciplina podem levá-lo a lugares ainda mais altos.