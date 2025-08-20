menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Brasil faz estreia no Mundial de Ginástica Rítmica no individual

Competição começou nesta quarta-feira, no Rio de Janeiro

Bárbara Domingos se apresenta com Bola no Mundial de Ginástica Rítmica do Rio de Janeiro (Foto: Ivan Carvalho / CBG)
imagem cameraBárbara Domingos se apresenta com Bola no Mundial de Ginástica Rítmica do Rio de Janeiro (Foto: Ivan Carvalho / CBG)
b81b4cb8-45a7-4972-80fe-9025fdbbb9a7_20250131_170213-aspect-ratio-1024-1024
Kauhan Fiaux
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThayuan Leiras,
Dia 20/08/2025
13:48
Atualizado há 1 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Mundial de Ginástica Rítmica do Rio de Janeiro começou nesta quarta-feira (20). O dia começa com as apresentações individuais, Babi Domingos e Geovanna Santos se apresentam nos três aparelhos. Após a apresentação com as bolas, a primeira do dia, Babi conquistou um 27.250 e Geovanna ficou com 27.500.

continua após a publicidade

Primeira apresentação das brasileiras no Mundial de Ginástica Rítmica de 2025

Quem abriu as apresentações do Brasil foi Geovanna Santos, na série individual de bola. A entrada dela foi feita com muita vibração da torcida, que embalava cada movimento da atleta. Ela recebeu 12.000 na dificuldade, 7.700 na execução e 7.800 no artístico, somando 27.500 pontos, o que levou ela à segunda posição do aparelho após a apresentação.

Geovanna Santos se apresenta com Bola no Mundial de Ginástica Rítmica do Rio de Janeiro (Foto: Ivan Carvalho / CBG)
Geovanna Santos se apresenta com Bola no Mundial de Ginástica Rítmica do Rio de Janeiro (Foto: Ivan Carvalho / CBG)

Em seguida, Bárbara Domingos entrou, também na série de bola. Novamente, a torcida a recebeu com muita vibração. Ela recebeu 11.500 na dificuldade, 8.000 na execução e 7.750 no artístico, somando 27.250 e ficando em terceira após a apresentação.

continua após a publicidade
Bárbara Domingos se apresenta com Bola no Mundial de Ginástica Rítmica do Rio de Janeiro (Foto: Ivan Carvalho / CBG)
Bárbara Domingos se apresenta com Bola no Mundial de Ginástica Rítmica do Rio de Janeiro (Foto: Ivan Carvalho / CBG)

Ambas ainda voltam ao tablado para as apresentações com arcos. A classificação final delas será divulgada ao fim de todas as apresentações.

Formato de competição do Mundial de Ginástica Rítmica de 2025

O Mundial é disputado em duas modalidades: individual e por conjunto. Nas equipes, há duas séries: a simples, usando cinco fitas, e as mistas, com três bolas e dois arcos. As notas das duas séries são somadas, definindo o pódio. Além disso, há uma final específica para cada uma das séries.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Conjunto brasileiro é integrado pelas atletas Duda Arakaki, Nicole Pircio, Sofia Madeira, Maria Paula Caminha e Mariana Gonçalves. Elas vêm de bons resultados para a Ginástica Rítmica brasileira, incluindo um ouro na Copa do Mundo de Milão, na Itália.

continua após a publicidade

No individual, Bárbara Domingos e Geovanna Santos representam a Seleção. Elas disputam nos quatro aparelhos: arco, bola, fitas e maças. Na competição, há a final geral (com a soma das quatro notas), além das finais específicas por aparelhos.

Programação do dia

Quarta-feira, 20 de Agosto
9h-12h – Individual – Classificatórias arco e bola – Grupo A
12h-12h45 – Cerimônia de abertura
12h45-15h45 – Individual – Classificatórias arco e bola – Grupo B
16h10-19h10 – Individual – Classificatórias arco e bola – Grupo C
19h35-22h35 – Individual – Classificatórias arco e bola – Grupo D

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias