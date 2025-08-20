Brasil faz estreia no Mundial de Ginástica Rítmica no individual
Competição começou nesta quarta-feira, no Rio de Janeiro
O Mundial de Ginástica Rítmica do Rio de Janeiro começou nesta quarta-feira (20). O dia começa com as apresentações individuais, Babi Domingos e Geovanna Santos se apresentam nos três aparelhos. Após a apresentação com as bolas, a primeira do dia, Babi conquistou um 27.250 e Geovanna ficou com 27.500.
Primeira apresentação das brasileiras no Mundial de Ginástica Rítmica de 2025
Quem abriu as apresentações do Brasil foi Geovanna Santos, na série individual de bola. A entrada dela foi feita com muita vibração da torcida, que embalava cada movimento da atleta. Ela recebeu 12.000 na dificuldade, 7.700 na execução e 7.800 no artístico, somando 27.500 pontos, o que levou ela à segunda posição do aparelho após a apresentação.
Em seguida, Bárbara Domingos entrou, também na série de bola. Novamente, a torcida a recebeu com muita vibração. Ela recebeu 11.500 na dificuldade, 8.000 na execução e 7.750 no artístico, somando 27.250 e ficando em terceira após a apresentação.
Ambas ainda voltam ao tablado para as apresentações com arcos. A classificação final delas será divulgada ao fim de todas as apresentações.
Formato de competição do Mundial de Ginástica Rítmica de 2025
O Mundial é disputado em duas modalidades: individual e por conjunto. Nas equipes, há duas séries: a simples, usando cinco fitas, e as mistas, com três bolas e dois arcos. As notas das duas séries são somadas, definindo o pódio. Além disso, há uma final específica para cada uma das séries.
O Conjunto brasileiro é integrado pelas atletas Duda Arakaki, Nicole Pircio, Sofia Madeira, Maria Paula Caminha e Mariana Gonçalves. Elas vêm de bons resultados para a Ginástica Rítmica brasileira, incluindo um ouro na Copa do Mundo de Milão, na Itália.
No individual, Bárbara Domingos e Geovanna Santos representam a Seleção. Elas disputam nos quatro aparelhos: arco, bola, fitas e maças. Na competição, há a final geral (com a soma das quatro notas), além das finais específicas por aparelhos.
Programação do dia
Quarta-feira, 20 de Agosto
9h-12h – Individual – Classificatórias arco e bola – Grupo A
12h-12h45 – Cerimônia de abertura
12h45-15h45 – Individual – Classificatórias arco e bola – Grupo B
16h10-19h10 – Individual – Classificatórias arco e bola – Grupo C
19h35-22h35 – Individual – Classificatórias arco e bola – Grupo D
