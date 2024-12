Red Bull diz que vaga na Racing Bulls ‘nunca foi opção’ para Pérez seguir na F1 em 2025

Exatamente uma semana após a Red Bull mexer a última peça do tabuleiro e definir as escalações das equipes na Fórmula 1 para a temporada 2025, Christian Horner voltou a falar da saída de Sergio Pérez e da falta de desempenho do mexicano nos últimos mesmos. Além disso, descartou a possibilidade de o piloto ter sido cogitado para ocupar um assento na Racing Bulls (antiga RB).

continua após a publicidade

➡️ Mercedes prega cautela e espera ‘momentos de arrancar os cabelos’ com Antonelli em 2025

Depois de conquistar o vice-campeonato do Mundial de Pilotos em 2023 e ter ajudado o time de Milton Keynes a vencer dois títulos entre os construtores, Checo não conseguiu lidar com o crescimento de McLaren, Ferrari e Mercedes e, ainda, teve dificuldades para entender o RB20. A Red Bull ainda tentou lhe dar uma nova oportunidade ao renovar o contrato no início de junho, mas o motivo da queda brusca de desempenho continua sendo uma grande incógnita para todos os envolvidos.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

- Esse é exatamente o problema. Ele próprio não sabia. A janela de desempenho do nosso carro ficou menor, e isso deixou tudo mais difícil para ele do que para Max. Mas a diferença de pontos entre nossos dois pilotos foi enorme - acrescentou Horner.

continua após a publicidade

- Então a pressão foi aumentando cada vez mais. E às vezes é assim: quanto mais desesperadamente você tenta, mais lento fica. Tornou-se um círculo vicioso - apontou, antes de lembrar do bom desempenho de Sergio em Baku, ainda que tenha saído zerado por causa do acidente com Carlos Sainz nas voltas finais.

- No Azerbaijão, pudemos ver um resquício de sua antiga fase, mas nenhum ponto foi conquistado. Foi uma temporada extremamente frustrante para ele, muito dolorosa para nós no Mundial de Construtores - acrescentou o chefe da Red Bull.

continua após a publicidade

Durante as negociações para o rompimento do contrato entre as partes, surgiram rumores indicando a possibilidade de Pérez ser rebaixado para a Racing Bulls em 2025, pois, desta forma, a empresa dos energéticos não teria de pagar uma multa rescisória milionária ao piloto. No entanto, o dirigente negou os boatos e disse que tal movimento nunca foi considerado.

(Foto: BENJAMIN CREMEL/AFP)

- Na fase da carreira em que o Checo se encontra, não creio que isso teria sido uma opção para ele. Não é algo que alguma vez tenhamos discutido e nunca sequer falamos sobre isso. Ele agora tomou sua decisão e nós o apoiamos totalmente - concluiu.

Com o ano encerrado, a Fórmula 1 retorna apenas para os testes de pré-temporada, agendados para acontecer no Bahrein entre os dias 26 e 28 de fevereiro. A temporada 2025 começa com o GP da Austrália, nos dias 14-16 de março.