Verstappen sugere trapaça de rivais na F1 2024: ‘Por baixo dos panos’

Depois de uma temporada marcada pelo declínio técnico da Red Bull, Max Verstappen conquistou o tetracampeonato mesmo assim na F1 2024. No entanto, o neerlandês deixou claro que acredita em uma quebra de regras por parte das rivais no campeonato que se passou, ainda que não tenha citado nomes. Segundo ele, alguns acontecimentos “por baixo dos panos” deixaram essa certeza.

continua após a publicidade

Ao longo da temporada, algumas polêmicas surgiram. A própria Red Bull foi investigada por um dispositivo de controle da altura do carro, enquanto a McLaren teve uma asa traseira proibida por produzir um ‘mini-DRS’ e ainda lidou com acusações de injetar água nos pneus para controlar a temperatura.

➡️Red Bull diz que vaga na Racing Bulls ‘nunca foi opção’ para Pérez seguir na F1 em 2025

— Coisas aconteceram por trás dos panos que fizeram com que tivéssemos nenhuma chance em algumas corridas. Sei disso com certeza, mas ninguém vai admitir — afirmou Verstappen em entrevista ao portal De Telegraaf.

continua após a publicidade

Um dos grandes pontos de virada para a Red Bull na temporada, segundo ele, foi o GP da Itália, em Monza. Sem competitividade, Verstappen ficou longe da briga pela vitória e terminou em um apagado sexto lugar, o que gerou uma mudança de rota imediata para os taurinos em relação ao carro.

➡️ Verstappen abre jogo sobre relação com Norris e critica: ‘Idiotas da internet’

Max Verstappen em Las Vegas, Nevada (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

— Todos os planos de novas peças que viriam depois foram jogados no lixo. A equipe realmente começou do zero depois disso. Antes, eles não conseguiam encontrar o problema. Vi alguns gráficos surgirem quando estávamos olhando os dados, com algumas mudanças aerodinâmicas sobre como entrávamos nas curvas e em termos de altura — contou.

continua após a publicidade

— Era diferente do carro do ano passado. Eu disse: ‘Está muito claro que esse é o problema, não. E era verdade. Não tinha visto aquelas linhas no gráfico antes. Eu disse que estava claro no que precisávamos trabalhar, porque os engenheiros obviamente sabiam o que mudou em relação ao ano passado — destacou.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Por fim, Max admitiu que a Red Bull ainda tinha uma grande vantagem em relação às rivais no início do campeonato, quando emendou vitórias consecutivas. No entanto, disse que já sentia o equilíbrio do carro abaixo do ideal.

— No início da temporada, ainda vencíamos corridas de forma convincente, mas eu já sentia que o equilíbrio do carro não estava do jeito que eu queria. Ainda tínhamos uma grande vantagem em relação às outras, que talvez não tenham tido um bom inverno — finalizou Verstappen.