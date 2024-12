Com o seu tetracampeonato garantido em 2024, o holandês, Max Verstappen, foi o grande campeão da temporada da Fórmula 1. Ainda no final deste ano, a FIA (Federação Internacional de Automobilismo), já anunciou as datas das corridas do ano que vem. O Lance! te mostra o calendário da F1 de 2025.

Max Verstappen conquistou seu quarto título da F1 em 2024; confira o calendário de 2025 (Foto: Mark Thompson/Getty Images/AFP)

Confira o calendário da F1 em 2025