10º Prêmio Sou do Esporte prorroga inscrições até 22 de agosto

O Instituto Sou do Esporte informa que as inscrições para a 10ª edição do Prêmio Sou do Esporte Foco Radical foram prorrogadas até o dia 22 de agosto. Empresas, agências, entidades e organizações sociais interessadas em participar poderão inscrever seus cases nas categorias abertas ao público: Campanha de Comunicação no Esporte, Publicidade no Esporte, Evento Esportivo, Terceiro Setor e Meio Ambiente. A solenidade acontece no dia 9 de dezembro, no Copacabana Palace.

Com a alteração, o calendário da votação pública também foi ajustado. A lista com todos os projetos inscritos será divulgada em página específica do site do Instituto Sou do Esporte e ficará disponível para votação popular até o dia 20 de setembro de 2025. Em cada categoria, as três iniciativas mais votadas avançarão como finalistas. Os vencedores serão escolhidos pelo Conselho da Sou do Esporte e conselheiros convidados.



A cerimônia vai reunir atletas, executivos, gestores públicos e representantes das principais entidades esportivas do país. O BandSports fará a transmissão ao vivo.



Outra novidade desta edição histórica é a possibilidade de empresas adquirirem mesas exclusivas para o evento. Serão 15 mesas disponíveis, para até dez convidados cada, oferecendo uma oportunidade diferenciada de relacionamento e visibilidade.



As inscrições e informações sobre a aquisição de mesas estão disponíveis no site oficial do Instituto Sou do Esporte: soudoesporte.com.br.

Prêmio Sou do Esporte terá transmissão ao vivo

Para esta edição comemorativa, o evento oferecerá 15 mesas exclusivas para empresas, cada uma com capacidade para dez pessoas. Informações sobre a aquisição das mesas estão disponíveis no site oficial ou pelo e-mail [email protected].

— Este é um momento marcante para todos que trabalham com o desenvolvimento do esporte no Brasil. Além de celebrar uma década de reconhecimento às boas práticas, queremos incentivar a participação de novos projetos, empresas e organizações de todo o país. O Prêmio Sou do Esporte é um espaço de conexão, visibilidade e valorização de quem faz a diferença — afirma Fabiana Bentes, presidente do "Instituto Sou do Esporte".

A premiação tem como objetivo ampliar a participação de novos projetos e organizações de todo o Brasil, fortalecendo o reconhecimento às boas práticas no setor esportivo.

