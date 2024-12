Retrospectiva: Fórmula 1 em 2024 foi a temporada com o ‘pé no acelerador’

A temporada de 2024 da Fórmula 1 prometia diversas emoções e, ao final dela, cumpriu a expectativa dos fãs.

O ano foi marcado por ser um dos campeonatos mais emocionantes da história da categoria, temporada marcada por rivalidades intensas, mudanças estratégicas, novos talentos emergindo e boas histórias.

Dentre as 24 etapas do calendário, destaque para a volta do GP da China e para a consolidação de Las Vegas, etapa decisiva para o campeonato de construtores e que também consagrou Max Verstappen com o tetracampeonato.

Já o formato Sprint, teve o acréscimo de mais duas corridas, totalizando seis no calendário, alterações que dividiram opiniões.

Ano da 'dança dos assentos'

A janela de transferências foi bem agitada. Começamos com Gunther Steiner fora da Haas, os anúncio de Lewis Hamilton na Ferrari, de Carlos Sainz na Williams, de Oliver Bearman e de Esteban Ocon na Haas, Andrea Kimi Antonelli na Mercedes, Jack Doohan na Alpine, Adrian Newey na Aston Martin e, o “grand finale”, o anúncio do brasileiro Gabriel Bortoleto na Sauber.

Brigas e polêmicas

A crise na Red Bull, com as acusações de assédio de uma funcionária contra Christian Horner, e a briga entre o chefe da equipe taurina e Helmut Marko também marcaram 2024. Horner também brigou com o pai de Verstappen, Jos.

A temporada de 2024 da F1

A primeira etapa, Bahrein, mostrou que seria previsível: Verstappen e Red Bull mantiveram o domínio esperado. No entanto, a McLaren já começou a mostrar suas garras e estar pronta para competir pelo topo. A Ferrari, pelo potencial, parecia que trilharia o mesmo caminho, mas se demonstrou irregular na sequência das corridas.

Após Sahkir, Verstappen emplacou mais uma vitória no sábado pré-Ramadã, na Arábia Saudita. No entanto, o que seria o seu terceiro triunfo na Austrália, foi impedido pelo seu pneu, que estourou e deu a vitória para Carlos Sainz. Em seguida, tivemos boas corridas como o GP da China, que foi uma das grandes atrações do ano, proporcionando disputas intensas em suas curvas e retas de Xangai.

O divisor de águas da temporada de 2024 foi o GP de Miami, em maio. Lando Norris conquistou a sua primeira vitória no campeonato e deu o pontapé para a reviravolta da McLaren. A partir daí, o inglês começou a perseguição ao líder e colou no holandês durante o restante do campeonato.

A vitória de Norris foi o marco inicial de vitórias de pilotos diferentes: Charles Leclerc venceu em Mônaco pela primeira vez, Lewis Hamilton terminou o jejum de vitórias em Silverstone, Oscar Piastri conquistou o GP da Hungria e Carlos Sainz recebeu a bandeirada no México.

O GP do Brasil, que sempre entrega grandes corridas, não decepcionou. Max Verstappen atuou magistralmente em Interlagos, desempenho apontado por fãs e diversos especialistas como um dos melhores da história da pista.

A corrida brasileira se mostrou mais uma vez decisiva para o campeonato. Verstappen precisou apenas pontuar e chegar na frente de Norris para encaminhar o título.

2024: Divisor de águas da Fórmula 1

O tetracampeonato de Max Verstappen em 2024 não impediu que o ano fosse marcado pelo surgimento de novas forças, o que sinaliza ainda mais competitividade e equilíbrio para os próximos anos. O holandês deve ter vida muito dura para ampliar sua galeria de conquistas.