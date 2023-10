A MODALIDADE NO BRASIL

- A ginástica evoluiu no mundo todo, e no Brasil também, em vários aspectos: tecnológicos, técnicos, entre outros. Antigamente, se dava um mortal, depois se passou a dar dois mortais, depois três e depois piruetas. Os aparelhos dão mais impulsão, amortecem melhor, tem uma modelagem mais confortável, e por aí vai. E no caso do Brasil, de forma mais específica: outros países não sofreram com falta de investimento, em uma época, como nós sofremos. Para se ter uma ideia: mesmo treinando no melhor clube do Brasil, houve um período em que não tinhamos um tablado completo para treinar solo. Hoje, não apenas os clubes estão bem equipados, como os nossos centros de treinamento se equipararam aos centros de treinamento de todo o mundo.