A acrobacia foi realizada na prova do salto e o placar já indicava o que estava prester a acontecer. O voo saiu com extrema precisão, dando apenas uma passada larga para trás no momento da aterrisagem. Além disso, Biles contou com a presença do técnico Laurent Landi para auxiliar no "pouso". Apesar da ajuda do treinador - o que diminui um pouco a pontução - a americana obteve uma excelente nota: 15,266.