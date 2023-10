No masculino, o japonês Hashimoto Daiki buscará o bicampeonato no individual geral, enquanto o britânico Max Whitlock pode levar sua quarta medalha seguida (terceira de ouro) no cavalo com alças. Para o Brasil, Paris deve marcar a despedida do medalhista Olímpico de ouro e prata Arthur Zanetti. Veja em quais dias cada evento da ginástica artística acontece.